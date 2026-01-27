Secciones
CulturaTeatro

¿Buscás un plan creativo para el próximo mes? Arrancan talleres de actuación en el Teatro Castilla

Durante febrero, el espacio cultural de calle San Martín 1327 abrirá cursos intensivos de teatro, narración y canto, con cupos limitados y opciones para todas las edades.

TEATRO CASTILLA. El espacio cultural de San Martín 1327 que abrirá talleres intensivos de actuación, narración y canto durante febrero. TEATRO CASTILLA. El espacio cultural de San Martín 1327 que abrirá talleres intensivos de actuación, narración y canto durante febrero. / GENTILEZA DE MAURICIO VARELA
María José Monteros
Por María José Monteros Hace 1 Hs

Febrero llega con una nueva oportunidad para quienes buscan acercarse al mundo artístico sin necesidad de experiencia previa. En Tucumán, los talleres intensivos suelen ser una puerta de entrada para jóvenes y adultos que quieren probar, descubrir o retomar un interés creativo en un formato breve, accesible y práctico.

En ese marco, LA GACETA charló con el equipo de Teatro Castilla, que abre su agenda 2026 con una propuesta variada: cursos de actuación, narración oral y canto, pensados para quienes desean explorar herramientas expresivas y llegar a una muestra final abierta al público. Las actividades se desarrollarán en su sala de San Martín 1327, donde durante todo febrero habrá movimiento, encuentros y escena.

TEATRO CASTILLA. El espacio cultural de San Martín 1327 que abrirá talleres intensivos de actuación, narración y canto durante febrero. TEATRO CASTILLA. El espacio cultural de San Martín 1327 que abrirá talleres intensivos de actuación, narración y canto durante febrero. / GENTILEZA DE MAURICIO VARELA

Desde el espacio remarcan que todavía quedan cupos disponibles y que la modalidad intensiva resulta ideal para quienes buscan una experiencia corta, dinámica y con acompañamiento profesional.

Talleres intensivos de teatro para jóvenes y adultos

La oferta principal de febrero será la doble propuesta de talleres de teatro para personas desde los 18 años, con o sin experiencia. 

La modalidad intensiva incluye ocho encuentros distribuidos en dos clases por semana. Al finalizar, habrá una muestra abierta al público donde los y las participantes compartirán el trabajo construido durante el proceso creativo.

El primer taller se dictará los lunes y miércoles, con fechas programadas para el 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de febrero, de 20 a 22. La presentación final será el 28 de febrero.

La segunda opción será el grupo de martes y jueves, que tendrá clases el 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de febrero, también de 20 a 22, con muestra el 1 de marzo.

Ambos talleres tienen un valor de $50.000, con facilidades de pago y la posibilidad de abonar en dos partes. Las clases estarán a cargo de Lucía Villarroel y Lucas Ferran, docentes del espacio. Las actividades comenzarán la semana próxima, desde el 2 de febrero.

Narración oral: una invitación a contar historias

Además de teatro, se suma un espacio para quienes buscan trabajar la palabra y la oralidad. “El arte de contar historias” es un taller destinado a padres, docentes, músicos, actores, agentes de salud y cualquier persona interesada en fortalecer su capacidad narrativa.

Estará dictado por Daniela Villalba, iniciará el viernes 6 de febrero, será de 20 a 22 y también tendrá ocho encuentros. Las inscripciones se realizan al 381 456 3623.

TEATRO CASTILLA. El espacio cultural de San Martín 1327 que abrirá talleres intensivos de actuación, narración y canto durante febrero. TEATRO CASTILLA. El espacio cultural de San Martín 1327 que abrirá talleres intensivos de actuación, narración y canto durante febrero. / GENTILEZA DE MAURICIO VARELA

Canto inicial: un primer encuentro con la propia voz

El curso “El gesto de cantar”, dictado por Angie Camuñas, propone explorar la voz desde el cuerpo, el juego y la escucha. 

Serán ocho encuentros en febrero, los martes y jueves de 16 a 18. Para consultas e inscripciones, el contacto es 381 384 2653.

Una opción para infancias, con arte y juego

El espacio también ofrece una propuesta para niñas y niños. El Taller Artístico Infantil, organizado junto a Teatrino, incluye teatro, dibujo, manualidades y música.

TALLER. Teatrino y Teatro Castilla se unen nuevamente para crear un espacio de juego, arte y creatividad pensado especialmente para las infancias. TALLER. Teatrino y Teatro Castilla se unen nuevamente para crear un espacio de juego, arte y creatividad pensado especialmente para las infancias. / GENTILEZA DE MAURICIO VARELA

Habrá dos grupos según edad: de 3 a 7 años y de 7 a 11 años, los viernes 6, 13, 20 y 27. Los horarios serán de 16 a 17.30 y de 18 a 19.30 respectivamente. Las inscripciones se reciben al 381 554 3352 y 381 625 6299.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánVacaciones de veranoJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy
1

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?
2

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos
3

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí
4

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso
5

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial
6

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

Más Noticias
Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Comentarios