¿Buscás un plan creativo para el próximo mes? Arrancan talleres de actuación en el Teatro Castilla

En ese marco, LA GACETA charló con el equipo de Teatro Castilla, que abre su agenda 2026 con una propuesta variada: cursos de actuación, narración oral y canto, pensados para quienes desean explorar herramientas expresivas y llegar a una muestra final abierta al público. Las actividades se desarrollarán en su sala de San Martín 1327, donde durante todo febrero habrá movimiento, encuentros y escena.