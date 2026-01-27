¿Buscás un plan creativo para el próximo mes? Arrancan talleres de actuación en el Teatro Castilla

Febrero llega con una nueva oportunidad para quienes buscan acercarse al mundo artístico sin necesidad de experiencia previa. En Tucumán, los talleres intensivos suelen ser una puerta de entrada para jóvenes y adultos que quieren probar, descubrir o retomar un interés creativo en un formato breve, accesible y práctico.
En ese marco, LA GACETA charló con el equipo de Teatro Castilla, que abre su agenda 2026 con una propuesta variada: cursos de actuación, narración oral y canto, pensados para quienes desean explorar herramientas expresivas y llegar a una muestra final abierta al público. Las actividades se desarrollarán en su sala de San Martín 1327, donde durante todo febrero habrá movimiento, encuentros y escena.
Desde el espacio remarcan que todavía quedan cupos disponibles y que la modalidad intensiva resulta ideal para quienes buscan una experiencia corta, dinámica y con acompañamiento profesional.
Talleres intensivos de teatro para jóvenes y adultos
La oferta principal de febrero será la doble propuesta de talleres de teatro para personas desde los 18 años, con o sin experiencia.
La modalidad intensiva incluye ocho encuentros distribuidos en dos clases por semana. Al finalizar, habrá una muestra abierta al público donde los y las participantes compartirán el trabajo construido durante el proceso creativo.
El primer taller se dictará los lunes y miércoles, con fechas programadas para el 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de febrero, de 20 a 22. La presentación final será el 28 de febrero.
La segunda opción será el grupo de martes y jueves, que tendrá clases el 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de febrero, también de 20 a 22, con muestra el 1 de marzo.
Ambos talleres tienen un valor de $50.000, con facilidades de pago y la posibilidad de abonar en dos partes. Las clases estarán a cargo de Lucía Villarroel y Lucas Ferran, docentes del espacio. Las actividades comenzarán la semana próxima, desde el 2 de febrero.
Narración oral: una invitación a contar historias
Además de teatro, se suma un espacio para quienes buscan trabajar la palabra y la oralidad. “El arte de contar historias” es un taller destinado a padres, docentes, músicos, actores, agentes de salud y cualquier persona interesada en fortalecer su capacidad narrativa.
Estará dictado por Daniela Villalba, iniciará el viernes 6 de febrero, será de 20 a 22 y también tendrá ocho encuentros. Las inscripciones se realizan al 381 456 3623.
Canto inicial: un primer encuentro con la propia voz
El curso “El gesto de cantar”, dictado por Angie Camuñas, propone explorar la voz desde el cuerpo, el juego y la escucha.
Serán ocho encuentros en febrero, los martes y jueves de 16 a 18. Para consultas e inscripciones, el contacto es 381 384 2653.
Una opción para infancias, con arte y juego
El espacio también ofrece una propuesta para niñas y niños. El Taller Artístico Infantil, organizado junto a Teatrino, incluye teatro, dibujo, manualidades y música.
Habrá dos grupos según edad: de 3 a 7 años y de 7 a 11 años, los viernes 6, 13, 20 y 27. Los horarios serán de 16 a 17.30 y de 18 a 19.30 respectivamente. Las inscripciones se reciben al 381 554 3352 y 381 625 6299.