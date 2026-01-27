Jaldo y Ávila se reunieron para analizar la agenda legislativa y el impacto de la reforma laboral en Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una reunión de trabajo en Casa de Gobierno con la senadora nacional Beatriz Ávila, en la que analizaron la agenda legislativa que será tratada durante las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, convocadas por el Poder Ejecutivo nacional a partir del 2 de febrero. El eje central del encuentro estuvo puesto en el proyecto de reforma laboral y en las posibles implicancias que podría tener para la provincia de Tucumán.
Tras la reunión, la senadora Ávila explicó que el diálogo se centró en los proyectos ya ingresados al Parlamento y en su impacto territorial. “Hemos estado analizando con el gobernador Jaldo la agenda legislativa que se viene ahora en extraordinarias. El presidente Javier Milei ha convocado, a partir del 2 de febrero, a sesiones extraordinarias con temas puntuales que tienen que ver con la reforma laboral, la ley de glaciares y la baja de imputabilidad de menores”, detalló.
En ese contexto, la legisladora consideró necesaria una actualización del marco normativo laboral, aunque advirtió sobre aspectos que generan preocupación en la provincia. “Si bien es cierto que la modernización en el campo laboral es necesaria, hay que ver cuáles son los puntos y cuál va a ser la ley, el dictamen que va a ir al recinto. Hay temas que sí nos preocupan, como la reducción del impuesto a las ganancias, que va a afectar a la provincia de Tucumán y, como representante de la provincia, hay que ver claramente cómo será ese tema”, señaló.
Ávila también remarcó que febrero será un mes de intensa actividad parlamentaria y que mantiene una línea de trabajo coordinada con el Gobierno provincial. “Va a ser una agenda muy movida en el Congreso este febrero, aunando criterios con el gobernador Jaldo. Además, me estoy reuniendo con distintos sectores, con representantes de sindicatos, con la CGT, representantes de las pymes y con funcionarios para ver de qué manera va a impactar la reforma laboral en la provincia de Tucumán”, indicó.
Asimismo, la senadora precisó que el proyecto de reforma laboral ingresó por el Senado de la Nación, a diferencia de la iniciativa vinculada a la imputabilidad de menores, que tuvo origen en la Cámara de Diputados. “Voy al Congreso mañana y comenzaremos a tener reuniones con otros senadores y con otros sectores para ver cómo va a avanzar esta ley, porque tengo entendido que el oficialismo quiere sesionar en el mes de febrero”, afirmó.
Por último, Ávila subrayó la importancia de seguir de cerca el debate parlamentario y de introducir cambios que resguarden los intereses de la provincia. “No está definido el texto que va a ir al recinto. Pero vamos a seguir conversando y a proponer modificaciones en algunos de los artículos. Me parece importante que se haya tomado la decisión de seguir debatiendo el tema en febrero para que se escuchen a todos los sectores y se puedan recoger aportes e inquietudes”, sostuvo, y destacó la necesidad de proteger los recursos coparticipables y evaluar el impacto de los fondos vinculados al trabajo y la producción en Tucumán.