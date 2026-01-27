Jaldo y Ávila se reunieron para analizar la agenda legislativa y el impacto de la reforma laboral en Tucumán

Por último, Ávila subrayó la importancia de seguir de cerca el debate parlamentario y de introducir cambios que resguarden los intereses de la provincia. “No está definido el texto que va a ir al recinto. Pero vamos a seguir conversando y a proponer modificaciones en algunos de los artículos. Me parece importante que se haya tomado la decisión de seguir debatiendo el tema en febrero para que se escuchen a todos los sectores y se puedan recoger aportes e inquietudes”, sostuvo, y destacó la necesidad de proteger los recursos coparticipables y evaluar el impacto de los fondos vinculados al trabajo y la producción en Tucumán.