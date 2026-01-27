Secciones
Política

Jaldo y Ávila se reunieron para analizar la agenda legislativa y el impacto de la reforma laboral en Tucumán

En un encuentro en Casa de Gobierno, evaluaron los proyectos que se debatirán en sesiones extraordinarias del Congreso desde el 2 de febrero.

Jaldo y Ávila se reunieron para analizar la agenda legislativa y el impacto de la reforma laboral en Tucumán
Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una reunión de trabajo en Casa de Gobierno con la senadora nacional Beatriz Ávila, en la que analizaron la agenda legislativa que será tratada durante las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, convocadas por el Poder Ejecutivo nacional a partir del 2 de febrero. El eje central del encuentro estuvo puesto en el proyecto de reforma laboral y en las posibles implicancias que podría tener para la provincia de Tucumán.

Tras la reunión, la senadora Ávila explicó que el diálogo se centró en los proyectos ya ingresados al Parlamento y en su impacto territorial. “Hemos estado analizando con el gobernador Jaldo la agenda legislativa que se viene ahora en extraordinarias. El presidente Javier Milei ha convocado, a partir del 2 de febrero, a sesiones extraordinarias con temas puntuales que tienen que ver con la reforma laboral, la ley de glaciares y la baja de imputabilidad de menores”, detalló.

En ese contexto, la legisladora consideró necesaria una actualización del marco normativo laboral, aunque advirtió sobre aspectos que generan preocupación en la provincia. “Si bien es cierto que la modernización en el campo laboral es necesaria, hay que ver cuáles son los puntos y cuál va a ser la ley, el dictamen que va a ir al recinto. Hay temas que sí nos preocupan, como la reducción del impuesto a las ganancias, que va a afectar a la provincia de Tucumán y, como representante de la provincia, hay que ver claramente cómo será ese tema”, señaló.

Ávila también remarcó que febrero será un mes de intensa actividad parlamentaria y que mantiene una línea de trabajo coordinada con el Gobierno provincial. “Va a ser una agenda muy movida en el Congreso este febrero, aunando criterios con el gobernador Jaldo. Además, me estoy reuniendo con distintos sectores, con representantes de sindicatos, con la CGT, representantes de las pymes y con funcionarios para ver de qué manera va a impactar la reforma laboral en la provincia de Tucumán”, indicó.

Asimismo, la senadora precisó que el proyecto de reforma laboral ingresó por el Senado de la Nación, a diferencia de la iniciativa vinculada a la imputabilidad de menores, que tuvo origen en la Cámara de Diputados. “Voy al Congreso mañana y comenzaremos a tener reuniones con otros senadores y con otros sectores para ver cómo va a avanzar esta ley, porque tengo entendido que el oficialismo quiere sesionar en el mes de febrero”, afirmó.

Por último, Ávila subrayó la importancia de seguir de cerca el debate parlamentario y de introducir cambios que resguarden los intereses de la provincia. “No está definido el texto que va a ir al recinto. Pero vamos a seguir conversando y a proponer modificaciones en algunos de los artículos. Me parece importante que se haya tomado la decisión de seguir debatiendo el tema en febrero para que se escuchen a todos los sectores y se puedan recoger aportes e inquietudes”, sostuvo, y destacó la necesidad de proteger los recursos coparticipables y evaluar el impacto de los fondos vinculados al trabajo y la producción en Tucumán.

Temas Beatriz AvilaHonorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónOsvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy
2

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial
3

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia
4

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso
5

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei
6

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más Noticias
Temporal en la capital: 18 familias fueron alojadas en el albergue Papa Francisco

Temporal en la capital: 18 familias fueron alojadas en el albergue Papa Francisco

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Guillermo Norry, nuevo interventor de la Caja Popular: “No tengo hipótesis de conflicto con la Bancaria”

Guillermo Norry, nuevo interventor de la Caja Popular: “No tengo hipótesis de conflicto con la Bancaria”

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Hoy sesiona la Legislatura

Hoy sesiona la Legislatura

Comentarios