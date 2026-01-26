Secciones
Congreso: el Gobierno sumó el proyecto de Ley Penal Juvenil al temario de sesiones extraordinarias

La mesa política decidió ampliar los temas y sumar al debate la medida que busca reducir a 13 años la edad de imputabilidad.

Hace 1 Hs

La administración del presidente Javier Milei sumará el tratamiento de la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, con el objetivo de reducir a 13 años la edad de imputabilidad. La iniciativa será debatida junto con otros proyectos clave durante el período extraordinario, que comenzará formalmente el próximo lunes 2 de febrero en ambas cámaras legislativas.

Si bien el eje central de la agenda será la Reforma Laboral -una de las prioridades del mandatario-, el Poder Ejecutivo (PE) decidió incorporar otros temas pendientes. Entre ellos, la modificación del régimen penal juvenil, una discusión que venía sobrevolando en la Casa Rosada y que finalmente fue incluida en el temario.

El anuncio fue confirmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin”, escribió el funcionario.

Baja de la edad de imputabilidad 

La iniciativa que impulsa la baja de la edad de imputabilidad ya contaba con un antecedente legislativo: el proyecto obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados en mayo de 2025. Sin embargo, desde el Ejecutivo confirmaron que el texto original fue revisado y que se introdujeron algunos cambios sobre el articulado presentado.

La normativa fue elaborada inicialmente en el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, en coordinación con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.

En paralelo, el Gobierno resolvió postergar el tratamiento de la Reforma del Código Penal para el mes de marzo. En una primera instancia, la intención del mandatario era avanzar con su aprobación en febrero, pero la decisión de concentrar los esfuerzos legislativos en la sanción de la Reforma Laboral llevó al Poder Ejecutivo a diferir el debate para el período ordinario, que comenzará el 1° de marzo.

El impulso renovado al debate sobre la edad de imputabilidad se da, además, en un contexto marcado por hechos recientes. En los últimos días, la complejidad del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, reavivó la discusión pública y obligó a la administración libertaria a retomar el tema en la agenda legislativa.

