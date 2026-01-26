Congreso: el Gobierno sumó el proyecto de Ley Penal Juvenil al temario de sesiones extraordinarias

En paralelo, el Gobierno resolvió postergar el tratamiento de la Reforma del Código Penal para el mes de marzo. En una primera instancia, la intención del mandatario era avanzar con su aprobación en febrero, pero la decisión de concentrar los esfuerzos legislativos en la sanción de la Reforma Laboral llevó al Poder Ejecutivo a diferir el debate para el período ordinario, que comenzará el 1° de marzo.