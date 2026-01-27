La verdadera importancia del Mercado del Norte

Durante décadas, el Mercado del Norte fue mucho más que un edificio situado en el corazón del microcentro de la capital. Se convirtió en un punto de encuentro, un espacio de abastecimiento cotidiano y un termómetro social y cultural de la ciudad. Allí convivían el comerciante de toda la vida, el vecino que hacía las compras diarias, el trabajador que almorzaba al paso y el turista que encontraba, en un mismo recorrido, sabores, ruidos y costumbres que explicaban Tucumán mejor que cualquier folleto publicitario. Por estos motivos, su cierre, en marzo de 2021, dejó un vacío que todavía se siente.