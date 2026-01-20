Secciones
OpiniónEditorial

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión
Un acto arbitrario contra la libertad de expresión
Hace 1 Hs

Matías Vieito, fotoperiodista de LA GACETA comisionado para cubrir el accidente registrado en las cercanías de Los Ralos, fue detenido por efectivos de la Policía mientras realizaba su trabajo. Lo trasladaron a la comisaría de Delfín Gallo, donde se lo mantuvo incomunicado durante más de tres horas. De acuerdo con el jefe de la repartición, en carácter de “demorado” y sin que se aclarara cuál era la norma que había infringido y que merecía esa medida.

El equipo periodístico de LA GACETA había llegado al lugar, denominado finca San Luis, y cuando Vieito iniciaba su tarea fotográfica la Policía lo obligó a interrumpirla. Fue subido a una camioneta y llevado a la seccional. 

En ese momento no se produjo ninguna clase de contacto, mucho menos una discusión, con los familiares de las víctimas del trágico episodio.

Poco después de la detención LA GACETA publicó la información en el sitio web, mientras se hacían todas las averiguaciones pertinentes. Al cabo del lapso apuntado, Vieito fue liberado y se le devolvieron los equipos de trabajo, que estaban -según el comisario- bajo “custodia policial”.

Este accionar arbitrario de la Policía de Tucumán constituyó un ataque a la libertad de expresión y al derecho a informar, principios que guían la labor de la prensa independiente y que LA GACETA mantiene firmes a lo largo de sus más de 113 años de vida.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Canelada y Cobos repudiaron la detención del fotoperiodista Matías Vieito mientras trabajaba

Canelada y Cobos repudiaron la detención del fotoperiodista Matías Vieito mientras trabajaba

La Policía detuvo al fotógrafo de LA GACETA que cubría el accidente cerca de Los Ralos

La Policía detuvo al fotógrafo de LA GACETA que cubría el accidente cerca de Los Ralos

Fopea repudió la retención del fotógrafo de LA GACETA por parte de la Policía de Tucumán

Fopea repudió la retención del fotógrafo de LA GACETA por parte de la Policía de Tucumán

Lo más popular
Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea
1

Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea

Crónicas tucumanas: La historia de Carmen Vásquez, bandolero y azote del sur de la provincia
2

Crónicas tucumanas: La historia de Carmen Vásquez, bandolero y azote del sur de la provincia

Ser grande también se juega afuera de la cancha: el desafío societario de Atlético y San Martín
3

Ser grande también se juega afuera de la cancha: el desafío societario de Atlético y San Martín

Caos en las rotondas: “yo primero” sobre el bien común
4

Caos en las rotondas: “yo primero” sobre el bien común

5

Cartas de lectores: Solidaridad entre rejas

6

Cartas de lectores II: la farsa, dentro de una tragedia

Más Noticias
Sesiones extraordinarias del Congreso: el Gobierno de Javier Milei acelera la negociación por los votos

Sesiones extraordinarias del Congreso: el Gobierno de Javier Milei acelera la negociación por los votos

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

El sospechoso del crimen de Érika Álvarez será imputado por el Ministerio Público Fiscal

El sospechoso del crimen de Érika Álvarez será imputado por el Ministerio Público Fiscal

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Cartas de lectores: el nombre del aeropuerto

Cartas de lectores: el nombre del aeropuerto

Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea

Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea

Comentarios