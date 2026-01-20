Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Matías Vieito, fotoperiodista de LA GACETA comisionado para cubrir el accidente registrado en las cercanías de Los Ralos, fue detenido por efectivos de la Policía mientras realizaba su trabajo. Lo trasladaron a la comisaría de Delfín Gallo, donde se lo mantuvo incomunicado durante más de tres horas. De acuerdo con el jefe de la repartición, en carácter de “demorado” y sin que se aclarara cuál era la norma que había infringido y que merecía esa medida.