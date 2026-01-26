Seven de Tafí del Valle: tradición, rugby y una evolución que no rompe el ritual

RITMO Y DESTREZA. Una acción de juego del Seven de Tafí del Valle, en donde el rugby reducido se mezcla con el paisaje y confirma por qué el torneo es una de las citas clásicas del calendario del NOA. LA GACETA / Archivo
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tafí del ValleLos Tarcos Rugby ClubCardenales Rugby ClubUniversitario Rugby Club TucumánHuirapuca Rugby ClubSeven Tafí del ValleJockey Club de Tucumán
Lo más popular