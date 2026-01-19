Caos en las rotondas: “yo primero” sobre el bien común

La respuesta a una pregunta básica del examen de manejo parece haberse desvanecido en el asfalto tucumano. En teoría, todo conductor conoce la norma: quien circula dentro de una rotonda tiene prioridad sobre quien intenta ingresar. En la práctica, sin embargo, esa regla clara se diluye en un caos donde prima la ley del más decidido, transformando estas intersecciones en zonas de riesgo más que de fluidez. Este no es un problema menor de tránsito; es el reflejo de una falla profunda en nuestra cultura vial, que nos aleja de la convivencia civilizada y nos acerca al peligro constante.