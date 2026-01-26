Cómo avanza la puesta en valor del Mercado del Norte y cuáles son las obras previstas en la avenida Roca

El proyecto, aprobado en 2022, contempla la transformación integral del edificio en un moderno centro de abastecimiento con diversas actividades comerciales. La iniciativa se ejecuta en dos etapas: la primera, ya finalizada, corresponde al sector sobre calles Maipú y Mendoza, donde se habilitaron 16 locales; mientras que la segunda incluye la recuperación del interior del mercado y la puesta en funcionamiento de todos los espacios restantes.