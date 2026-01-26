Cómo avanza la puesta en valor del Mercado del Norte y cuáles son las obras previstas en la avenida Roca
El secretario de Obras Públicas del Municipio capitalino, Luis Lobo Chaklián, confirmó este lunes que las obras de revalorización del Mercado del Norte avanzan conforme a los plazos previstos y que la reapertura total del histórico paseo comercial se concretará antes de la llegada de las vacaciones de invierno.
Según explicó el funcionario, la intendenta Rossana Chahla mantuvo recientemente una reunión con la empresa concesionaria en la que exigió el cumplimiento estricto del cronograma acordado. “La concesionaria se comprometió a terminar la obra en tiempo y forma y a inaugurarla antes de julio”, aseguró Lobo Chaklián, quien remarcó que el Municipio realiza controles permanentes sobre el avance de los trabajos.
El proyecto, aprobado en 2022, contempla la transformación integral del edificio en un moderno centro de abastecimiento con diversas actividades comerciales. La iniciativa se ejecuta en dos etapas: la primera, ya finalizada, corresponde al sector sobre calles Maipú y Mendoza, donde se habilitaron 16 locales; mientras que la segunda incluye la recuperación del interior del mercado y la puesta en funcionamiento de todos los espacios restantes.
“Había intervenciones estructurales que eran necesarias porque el edificio no estaba en condiciones de habitabilidad. Hoy eso ya está completamente resuelto”, explicó el secretario.
Respecto a los rubros que funcionarán en el predio, Lobo Chaklián señaló que se trata de actividades vinculadas al abastecimiento, verdulerías y un patio de comidas, aunque aclaró que la definición de los nombres comerciales no depende del Municipio. “Lo importante es que en julio los tucumanos puedan volver a disfrutar de este espacio, recuperado y en condiciones”, dijo.
Un ambicioso plan de obras para 2026
En paralelo, el funcionario brindó detalles sobre el Plan de Obras 2026, que ya comenzó a ejecutarse en distintos puntos de la ciudad. Entre los trabajos más relevantes se encuentra la recuperación integral de avenida Roca, donde las tareas se iniciaron este lunes y se desarrollarán sin interrumpir completamente el tránsito, garantizando siempre al menos un carril habilitado.
Además, anunció la repavimentación de la avenida Kirchner, desde el límite con el canal sur, obra que incluirá mejoras en iluminación, paisajismo, señalización y recuperación de la platabanda central. “Es una vía de acceso clave a la ciudad, y la intendenta nos pide que cuidemos especialmente la imagen de Tucumán para quienes llegan desde el sur de la provincia”, explicó.
Lobo Chaklián también destacó que el plan contempla 19 licitaciones realizadas entre noviembre y diciembre, con la participación de nueve empresas, lo que garantiza transparencia y una ejecución sectorizada de los trabajos. “Va a ser un año de mucha obra. Puede generar molestias momentáneas, pero se trata de soluciones de fondo”, afirmó.
Finalmente, remarcó que las intervenciones incluyen mejoras estructurales en desagües pluviales y canales, una tarea que se desarrolla de manera integral y preventiva. “Estamos trabajando en los 24 canales de la ciudad y eso nos permitió atravesar el período de lluvias sin grandes inconvenientes”, concluyó.