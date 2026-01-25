Secciones
Liberaron a otros 80 presos políticos en Venezuela: expectativa por los nombres de la lista

La ONG Foro Penal confirmó que al menos 80 personas detenidas por motivos políticos fueron excarceladas durante la madrugada de este domingo. Aún no se conocen los nombres completos y crece la expectativa por la publicación oficial.

Reclamos de familiares de presos políticos en Venezuela. Reclamos de familiares de presos políticos en Venezuela. Foto Reuters
Al menos 80 presos políticos fueron liberados en Venezuela durante la madrugada de este domingo, según confirmó la ONG Foro Penal, organización que realiza un seguimiento permanente de las detenciones y excarcelaciones vinculadas a la represión estatal.

“Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se produzcan más excarcelaciones”, informó Alfredo Romero, presidente de Foro Penal. En la misma línea, el vicepresidente de la entidad, Gonzalo Himiob, aclaró que la cifra aún no es definitiva y podría incrementarse a medida que avancen las verificaciones.

Expectativa por la lista oficial de liberados

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no difundió un listado oficial con los nombres de las personas excarceladas. Familiares, organizaciones de derechos humanos y referentes políticos reclaman mayor transparencia y la publicación inmediata de la nómina completa.

El presidente del Parlamento y principal negociador del oficialismo, Jorge Rodríguez, se había mostrado dispuesto a dar a conocer esa información, aunque el pedido todavía no fue concretado.

Quiénes fueron liberados: abogados y dirigentes

Entre las primeras excarcelaciones confirmadas se encuentra la del abogado y defensor de derechos humanos Kennedy Tejeda, integrante de Foro Penal. Estaba detenido desde el 2 de agosto de 2024 en la cárcel de Tocorón, luego de haber sido capturado cuando visitaba un centro de detención en el estado Carabobo para interiorizarse sobre la situación de manifestantes arrestados.

“Excarcelado nuestro querido compañero Kennedy Tejeda. Ya se encuentra en su casa con su familia”, informó Romero a través de redes sociales.

También recuperó la libertad Jesús Perozo, abogado y dirigente político que permanecía detenido en la ciudad de Acarigua, en el estado Portuguesa.

Qué pasa con los argentinos presos en Venezuela

Por el momento, no hubo confirmación oficial sobre la liberación de los ciudadanos argentinos que continúan detenidos en Venezuela. Se trata del gendarme Nahuel Gallo, Germán Darío Giuliani y Roberto Baldo.

La única excepción fue el israelí-argentino Yaacob Harary, quien ya fue liberado y denunció públicamente los padecimientos sufridos durante su detención bajo el régimen chavista.

“Hoy 25 de enero, mi hermano sigue secuestrado en Yare 2, nada cambió. Seguimos luchando por él y por todos. Es solo tener la voluntad de liberar extranjeros, es una decisión que no están tomando”, escribió Vanesa Giuliani, hermana de Germán Giuliani, tras conocerse la noticia de las excarcelaciones.

Cuántos presos políticos siguen detenidos

Según el último informe de Foro Penal, aún permanecen detenidos al menos 780 presos políticos en Venezuela. El dato se conoce dos semanas después de que el Gobierno, a través de Delcy Rodríguez, anunciara la liberación de un “número importante de personas”, sin brindar precisiones oficiales.

Mientras el Ejecutivo afirma haber excarcelado a 626 personas, Foro Penal asegura haber verificado 156 liberaciones y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, sostiene que fueron 173.

Un contexto de represión sostenida

Venezuela atraviesa desde hace años un escenario de fuerte control estatal. Tras las protestas contra la cuestionada reelección del liderazgo chavista en 2024, más de 2.000 personas fueron detenidas en apenas 48 horas.

Actualmente rige un estado de conmoción que contempla penas de prisión para quienes apoyen acciones consideradas desestabilizadoras por el gobierno, en un clima de creciente tensión política, denuncias de violaciones a los derechos humanos y reclamos internacionales por la liberación de los detenidos.


