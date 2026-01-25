Liberaron a otros 80 presos políticos en Venezuela: expectativa por los nombres de la lista

Quiénes fueron liberados: abogados y dirigentes

Entre las primeras excarcelaciones confirmadas se encuentra la del abogado y defensor de derechos humanos Kennedy Tejeda, integrante de Foro Penal. Estaba detenido desde el 2 de agosto de 2024 en la cárcel de Tocorón, luego de haber sido capturado cuando visitaba un centro de detención en el estado Carabobo para interiorizarse sobre la situación de manifestantes arrestados.