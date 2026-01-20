Convocatoria 2026 abierta para el Coro de Adultos Mayores de Tucumán: cómo audicionar

Audiciones y formación musical para el Coro de Adultos Mayores

Una vez finalizada la etapa de inscripción, se llevarán a cabo las pruebas de voces los días 2 y 6 de febrero, de 18 a 21, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Ente Cultural. El proceso de audición, a su vez, constará de dos etapas. En la primera, el aspirante deberá elegir una canción para interpretarla ante un jurado auditor. En la segunda, se realizará una breve audición rítmico-melódica a cargo de la dirección del coro para evaluar el registro vocal de la persona.