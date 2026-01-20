Secciones
Convocatoria 2026 abierta para el Coro de Adultos Mayores de Tucumán: cómo audicionar

Con el objetivo de promover un espacio de encuentro a través del canto, la provincia abre el registro para el Coro de Adultos Mayores.

El Coro para Adultos Mayores ofrecerá espacios de formación musical a quienes ingresen al cuerpo de canto. El Coro para Adultos Mayores ofrecerá espacios de formación musical a quienes ingresen al cuerpo de canto. Foto: Comunicación de Tucumán
Hace 1 Hs

El Ente Cultural de Tucumán acaba de anunciar oficialmente la apertura de inscripciones para integrar el Coro de Adultos Mayores. Esta iniciativa, que ya es un pilar en la agenda cultural de la provincia, busca convocar a personas que deseen explorar su faceta artística en un entorno grupal, profesional y gratuito y brindar espacios para que los adultos mayores sigan participando de la vida social.

La propuesta no solo apunta a la formación técnica, sino que se consolida como un espacio de encuentro y pertenencia. Ser un adulto mayor hoy implica mantenerse activo, conectado y en constante aprendizaje, y la música coral en este caso se presenta como el método ideal para alcanzar estos objetivos.

Inscripciones para participar del Coro de Adultos Mayores

La convocatoria está abierta a todas las personas mayores de 55 años. Un dato fundamental para los interesados es que no es necesario contar con formación o conocimientos musicales previos. El coro tiene como misión la formación desde cero, permitiendo que cualquier tucumano con ganas de cantar pueda sumarse a esta experiencia sin haber tenido una carrera en el área.

El cronograma de inscripción está fijado para el período del 19 al 30 de enero de 2026 y el proceso en general tendrá diferentes instancias. Los aspirantes deben dirigirse personalmente a la Oficina de Mesa de Entradas del Ente Cultural de Tucumán, ubicada en San Martín 251, en el horario de 10 a 14 de lunes a viernes para inscribirse para poder dar la audición.

Audiciones y formación musical para el Coro de Adultos Mayores

Una vez finalizada la etapa de inscripción, se llevarán a cabo las pruebas de voces los días 2 y 6 de febrero, de 18 a 21, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Ente Cultural. El proceso de audición, a su vez, constará de dos etapas. En la primera, el aspirante deberá elegir una canción para interpretarla ante un jurado auditor. En la segunda, se realizará una breve audición rítmico-melódica a cargo de la dirección del coro para evaluar el registro vocal de la persona.

Los seleccionados participarán de un proceso formativo integral como última instancia del plan de ingreso. Del 9 al 27 de febrero, se dictarán clases de aprestamiento vocal y nociones de lectura musical de 20 a 22. Finalmente, el 2 de marzo comenzará formalmente el estudio del repertorio en el Salón de Usos Múltiples en Primera Bandeja del Ente Cultural.

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos
Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza
Un acto arbitrario contra la libertad de expresión
¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?
Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán
“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”
