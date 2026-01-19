Planes e ideas para que la cultura tucumana se consolide como un motor económico

Informalidad

La informalidad atraviesa a gran parte del sector cultural; especialmente en los espacios independientes, donde buena parte de la producción se sostiene “a pulmón”. Sin embargo, el funcionario remarca que esta condición no invalida el aporte económico de la cultura. “Cuando aumenta la participación del Estado baja la informalidad. Hay una relación directa”, sostiene. Y plantea la necesidad de dejar de concebir la cultura como un gasto para asumirla como una inversión que genera empleo y valor agregado.