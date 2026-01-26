Reservas en alza: el Banco Central compró más de U$S1.000 millones en lo que va de enero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió su racha positiva este lunes y sumó otros U$S39 millones. Con este resultado, las compras de la autoridad monetaria ya superan los U$S1.000 millones en lo que va de enero, mientras que las reservas brutas marcaron un nuevo máximo desde 2021.
En detalle, las reservas internacionales aumentaron U$S179 millones y cerraron en U$S45.740 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021.
El avance respondió, en buena medida, a otro fuerte repunte del oro en los mercados internacionales, que volvió a impulsar el valor de los activos del BCRA.
En este contexto, el dólar oficial extendió su tenue rebote y alcanzó su mayor nivel en once ruedas, aunque se mantuvo holgadamente por debajo del techo de la banda de flotación. Este comportamiento refuerza la lectura de continuidad de la calma cambiaria, en un escenario de mayor estabilidad en el mercado de cambios.
El tipo de cambio mayorista avanzó $4,50 en la primera rueda de la semana y cerró en $1.437,50, luego de haber subido $3,50 el viernes. De esta manera, encadenó su segunda jornada consecutiva al alza. Sin embargo, el movimiento luce acotado si se considera que el 2 de enero el dólar mayorista cotizaba en $1.475 y que aún se ubica a una distancia del 8,4% respecto del techo de la banda cambiaria.
En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación subió $5 y se ubicó en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.