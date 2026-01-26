Reservas en alza: el Banco Central compró más de U$S1.000 millones en lo que va de enero

El tipo de cambio mayorista avanzó $4,50 en la primera rueda de la semana y cerró en $1.437,50, luego de haber subido $3,50 el viernes. De esta manera, encadenó su segunda jornada consecutiva al alza. Sin embargo, el movimiento luce acotado si se considera que el 2 de enero el dólar mayorista cotizaba en $1.475 y que aún se ubica a una distancia del 8,4% respecto del techo de la banda cambiaria.