Preocupación de la FET por algunos artículos de la reforma laboral

La Federación Económica de Tucumán (FET) planteó su preocupación por la posible vigencia de algunos artículos incluidos en el proyecto de Ley de Modernización Laboral que va a ser tratado a la brevedad en el Senado de la Nación. A través de su presidente, Héctor Viñuales, la entidad empresarial se manifestó en favor de la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei en tanto garantice estabilidad, certezas y previsibilidad y sobre todo equidad, “como un camino indispensable a fin de reducir la litigiosidad y hacer más clara y justa la relación trabajador y empresa, necesidades que gran parte del articulado propuesto en el marco de capítulo de derecho Individual vienen a cumplir con ese objetivo”. Sin embargo, tal como lo advirtieron otras instituciones del sector privado, la FET planteó sus dudas sobre los siguientes artículos del proyecto del Gobierno: