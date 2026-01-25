El gobierno de Javier Milei ordena los votos por la reforma laboral

Con 34 votos ya contabilizados a favor, el Gobierno deberá sumar otros senadores para alcanzar el quórum de 37. Entre los posibles, figuran la chubutense Edith Terenzi, cercana a Ignacio Torres; la salteña Flavia Royón, alineada con Gustavo Sáenz; la neuquina Julieta Corroza, del espacio de Rolando Figueroa; los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, vinculados al gobernador Claudio Vidal; y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, con estrechos lazos con Carlos Rovira, referente del Frente Renovador de la Concordia.