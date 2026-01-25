El gobierno de Javier Milei ordena los votos por la reforma laboral

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, recorre las provincias para sumar respaldos a la reforma laboral y el Gobierno asegura tener encaminados los votos en el Senado, persisten reparos de varios gobernadores por el impacto fiscal del proyecto y la reducción de recursos coparticipables.
En paralelo, el sindicalismo endurece su postura y dirigentes como Luis Barrionuevo ponen en duda la viabilidad de la iniciativa en un escenario de negociaciones abiertas.
Durante sus recorridas, Santilli remarcó que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones”. Sin embargo, en la mayoría de las reuniones surgieron cuestionamientos sobre los artículos 190 y 191 del proyecto, que contemplan una reducción de alícuotas de impuestos como Ganancias y podrían impactar en los fondos coparticipables que reciben las provincias, con una merma estimada en torno a $1 billón.
Desde la Casa Rosada explican que la baja del impuesto a las Ganancias tendría un costo fiscal del 0,65% del PBI, de los cuales el 0,5% sería absorbido por la Nación y el 0,15% por las provincias. A su vez, aseguran que esa pérdida se verá compensada por un mayor nivel de actividad económica y por la formalización de aproximadamente 400.000 trabajadores.
Números del Gobierno
Según consignó Infobae, en el Senado el oficialismo cuenta con una base inicial de 21 votos propios, a los que se suman tres del PRO. Además, suma el acompañamiento de la UCR, que respaldó el dictamen durante el tratamiento en comisión.
En ese esquema aparecen siete senadores alineados con gobernadores y otros tres sin conducción provincial, que actúan como oposición en sus distritos. Los 10 acompañaron al oficialismo en la votación del Presupuesto 2026 en diciembre y también influyen los acuerdos políticos en provincias como Mendoza y Chaco, gobernadas por Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.
Con 34 votos ya contabilizados a favor, el Gobierno deberá sumar otros senadores para alcanzar el quórum de 37. Entre los posibles, figuran la chubutense Edith Terenzi, cercana a Ignacio Torres; la salteña Flavia Royón, alineada con Gustavo Sáenz; la neuquina Julieta Corroza, del espacio de Rolando Figueroa; los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, vinculados al gobernador Claudio Vidal; y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, con estrechos lazos con Carlos Rovira, referente del Frente Renovador de la Concordia.
Optimismo gremial
Mientras el Gobierno busca apoyos para aprobar el proyecto, Barrionuevo, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros Gastronómicos (Uthgra), expresó su resistencia al proyecto y se mostró confiado: “no creo que salga”.
En Mar del Plata, el dirigente encabezó un almuerzo con referentes sindicales y políticos, y llamó a respaldar las medidas de la CGT. “A los gobernadores tienen que llevarles obra, plata y eso no hay. Si los gobernadores no cobran al contado, no creo que los senadores vayan a votarle las leyes (al Gobierno nacional)”, expresó Barrionuevo en diálogo con el canal Todo Noticias.