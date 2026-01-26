La particular estrategia del arquero de Riestra para quedarse con la camiseta de Leandro Paredes

El arquero del “Malevo” reveló que el intercambio no fue improvisado. Días antes del partido, decidió recurrir a una estrategia que ya había utilizado en otras ocasiones. “Le mandé un mensajito por Instagram, como había hecho antes con Ángel Di María”, contó en diálogo con TyC Sports. En ese mensaje, apeló a una anécdota que los une desde chicos: su paso por las juveniles de la Selección Argentina. “Le recordé cuando éramos chiquitos y le ganaba jugando al ping pong. Jugaba bien, igual que ahora en el fútbol”, relató.