La particular estrategia del arquero de Riestra para quedarse con la camiseta de Leandro Paredes

Boca derrotó 1-0 a Deportivo Riestra en la Bombonera por la primera fecha del Torneo Apertura, pero el resultado no fue lo único que dejó el partido. Una vez consumado el cierre del encuentro, Ignacio “Nacho” Arce se llevó un recuerdo especial: la camiseta de Leandro Paredes, campeón del mundo y autor del tiro libre que derivó en el único gol de la noche.
El arquero del “Malevo” reveló que el intercambio no fue improvisado. Días antes del partido, decidió recurrir a una estrategia que ya había utilizado en otras ocasiones. “Le mandé un mensajito por Instagram, como había hecho antes con Ángel Di María”, contó en diálogo con TyC Sports. En ese mensaje, apeló a una anécdota que los une desde chicos: su paso por las juveniles de la Selección Argentina. “Le recordé cuando éramos chiquitos y le ganaba jugando al ping pong. Jugaba bien, igual que ahora en el fútbol”, relató.
Más allá del gesto fuera de la cancha, Arce también analizó lo ocurrido dentro del campo de juego. El arquero reconoció que el equipo había trabajado especialmente las pelotas paradas ejecutadas por Paredes, una de las principales virtudes del mediocampista. “Sabíamos que no teníamos que hacer faltas y cómo cubrir el primer palo, pero fallamos en lo que más entrenamos”, admitió sobre la jugada que terminó con el cabezazo de Lautaro Di Lollo.
No fue la primera vez que Arce utilizó este recurso para quedarse con una camiseta especial. En el Clausura 2025, había repetido la fórmula con Di María e incluso intentó sumar a Emiliano “Dibu” Martínez como intermediario. “Le escribí al ‘Dibu’ para que me haga la segunda, pero me contestó Angelito. Me dijo: ‘Loco, ¿cómo no te voy a contestar?’”, recordó.
Como agradecimiento por el gesto, el arquero tuvo un detalle especial. “Le mandé una caja de alfajores para las nenas. Son cosas que quedan marcadas para siempre”, dijo, todavía emocionado.