Boca venció a Riestra en el debut del Apertura 2026 y sumó un triunfo trabajado en La Bombonera

Boca arrancó el Torneo Apertura 2026 con una victoria trabajada, que no enamoró pero ordenó el comienzo del semestre. En una Bombonera expectante, el equipo de Claudio Úbeda derrotó 1-0 a Deportivo Riestra en un partido espeso, físico y por momentos incómodo, que se destrabó recién en el segundo tiempo gracias a una pelota detenida y a la autoridad de sus defensores en el juego aéreo.
El contexto marcaba el pulso de la noche. Boca llegaba sin refuerzos, con un cierre de 2025 agridulce (sin títulos ni copas internacionales, pero con boleto asegurado a la Libertadores 2026) y con una delantera diezmada por las lesiones. Enfrente, Riestra ofrecía su habitual receta de preparación extrema, rigor físico y un plan pensado para incomodar desde el orden y la fricción. No hubo sorpresas en ese sentido. Desde el arranque, el “Malevo” propuso un partido cortado, de disputas constantes, con especial atención sobre Leandro Paredes, a quien intentó sacar de eje desde el primer pase.
Boca asumió el control de la pelota casi desde el inicio, aunque ese dominio no se tradujo rápidamente en claridad. Con Paredes como eje y con Tomás Belmonte y Ander Herrera acompañando, el local buscó abrir la cancha y cargar el área, más por insistencia que por asociaciones limpias. Las primeras aproximaciones llegaron por los costados, con Juan Barinaga y Lautaro Blanco proyectándose y enviando centros que encontraban respuesta en Ignacio Arce, una de las figuras del partido.
La más clara del primer tiempo llegó a los 17 minutos, cuando Boca logró sortear la presión por derecha y Barinaga lanzó un centro preciso para Belmonte, que ganó de cabeza y obligó a una gran intervención del arquero visitante. No fue la única. Lautaro Di Lollo también tuvo la suya por la misma vía y Blanco llegó a estrellar un remate en el poste. Fue el mejor pasaje del “Xeneize”, un tramo en el que encerró a Riestra contra su arco, aunque sin poder romper el cero.
Con el correr de los minutos, el ritmo volvió a aplanarse. Riestra emparejó desde el corte del circuito y Boca cayó en una circulación parsimoniosa, sin profundidad sostenida. El 0-0 del entretiempo reflejó un desarrollo trabado, con un local dominante en la posesión pero sin el filo necesario para marcar diferencias.
Reseteo futbolístico
El complemento arrancó con un sacudón que no llegó a festejo. A los seis minutos, Exequiel Zeballos convirtió tras un centro de Paredes, pero la jugada fue invalidada por una mano previa de Lucas Janson. La anulación no desanimó a Boca; al contrario, lo empujó a ir de nuevo, aunque las variantes ofensivas no modificaron demasiado el escenario. Los ingresos desde el banco no lograron darle otra textura al ataque y el partido parecía encaminado a resolverse por detalles.
Ese detalle llegó a los 31 minutos. Un tiro libre ejecutado con precisión encontró a Di Lollo imponiéndose en las alturas para marcar el único gol de la noche. Fue un alivio y, a la vez, una síntesis del partido. Boca necesitó de su fortaleza aérea para quebrar a un rival que había hecho del orden defensivo su principal virtud.
Â¡Â¡LA PEGADA DE LEANDRO Y LA CABEZA DE LAUTARO!! Pelota parada ejecutada por Paredes y gol de Di Lollo para el 1-0 de Boca ante Riestra. pic.twitter.com/LGqjcrJ0P5— SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026
Con la ventaja, el local retrocedió metros y Riestra se animó un poco más. Agustín Marchesín respondió con seguridad ante un remate exigente y, en el cierre, Boca defendió con todos un tiro libre final que hasta tuvo al arquero rival merodeando el área. Cuando sonó el silbatazo, la sensación fue que no sobró nada, pero el objetivo estaba cumplido.
Reflexiones “xeneizes”
“Estoy muy contento por el equipo, sabíamos que era un partido difícil y pude convertir para llevarnos los tres puntos acá en casa”, expresó Di Lollo tras el encuentro. “Siempre soñé con esto desde que llegué al club y por suerte se está dando”, agregó el defensor, que volvió a ser decisivo en un contexto cerrado.
“Arranca un año nuevo, un campeonato nuevo, con mucha expectativa en un grupo que está muy unido”, dijo Belmonte. “El DT pide que llegue al área y entre los volantes tratamos de estar bien parados para sostener al equipo”, explicó el mediocampista, que fue una de las vías de llegada en el primer tiempo.
Úbeda, en tanto, valoró la paciencia y la solidez defensiva. “Teníamos claro cómo nos iba a jugar Riestra, sabíamos que iba a ser un partido cerrado y el equipo buscó permanentemente los espacios”, analizó el entrenador. “Fuimos sólidos atrás y lo resolvimos con una de nuestras virtudes, la pelota parada”, remarcó.
Boca empezó el torneo sin brillos, pero con tres puntos que pesan. En un semestre largo, con múltiples competencias y exigencias constantes, ganar estos partidos también cuenta. Y mucho.