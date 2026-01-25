Boca venció a Riestra en el debut del Apertura 2026 y sumó un triunfo trabajado en La Bombonera

El contexto marcaba el pulso de la noche. Boca llegaba sin refuerzos, con un cierre de 2025 agridulce (sin títulos ni copas internacionales, pero con boleto asegurado a la Libertadores 2026) y con una delantera diezmada por las lesiones. Enfrente, Riestra ofrecía su habitual receta de preparación extrema, rigor físico y un plan pensado para incomodar desde el orden y la fricción. No hubo sorpresas en ese sentido. Desde el arranque, el “Malevo” propuso un partido cortado, de disputas constantes, con especial atención sobre Leandro Paredes, a quien intentó sacar de eje desde el primer pase.