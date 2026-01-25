Mejor película: de qué se tratan las 10 candidatas nominadas al Oscar 2026

Este jueves la Academia de Hollywood anunció las nóminas completas de las películas que competirán por los premios Oscar. Aunque algunas de las nominadas ya están ganando terreno entre las favoritas, gran parte del público acaba de empezar a ver las posibilidades para esta temporada de premios. En total, son 10 las nominadas y la lista incluye dramas, comedias, ficción y producciones históricas.