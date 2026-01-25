Mejor película: de qué se tratan las 10 candidatas nominadas al Oscar 2026

Este jueves la Academia de Hollywood anunció las nóminas completas de las películas que competirán por los premios Oscar. Aunque algunas de las nominadas ya están ganando terreno entre las favoritas, gran parte del público acaba de empezar a ver las posibilidades para esta temporada de premios. En total, son 10 las nominadas y la lista incluye dramas, comedias, ficción y producciones históricas.
Las nominadas a Mejor Película y candiadatas a quedarse con la estatuilla más deseada de todas, son: “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Sinners”, “One battle after another”, “The secret agent”, “Sentimental value” y “Train dreams”. La ceremonia de entregas será en Los Ángeles el 15 de marzo en el Dolby Theatre. La transmisión en vivo quedó bajo la responsabilidad de la cadena ABC y, la conducción, a cargo del comediante Conan O’Brien.
Premios Oscar: reseña de las 10 nominadas a Mejor Película
Bugonia (Yorgos Lanthimos)
Bugonia es una comedia dramática irreverente con el sello distintivo de Lanthimos. La historia sigue a una familia disfuncional que decide reproducir simbólicamente insectos como metáfora de sus relaciones humanas. El conflicto surge cuando miembros de la familia chocan entre sí sobre sentido de pertenencia, fidelidad y expectativas sociales, obligándolos a confrontar sus propias neurosis y deseos insatisfechos.
Protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons.
F1 (Joseph Kosinski)
Sonny Hayes, un ex prodigio de la Fórmula 1 cuyo carrera terminó en tragedia, es reclutado por su antiguo equipo para salvarlos de la bancarrota. El conflicto principal es su lucha interna entre enfrentar sus fracasos pasados y liderar un equipo al éxito cuando la presión del entorno y el temor al fracaso vuelven a surgir.
Protagonizada por Brad Pitt, Kerry Condon, Damson Idris, Javier Bardem.
Frankenstein (Guillermo del Toro)
Esta reinterpretación del clásico de Mary Shelley enfatiza el choque entre ciencia, moralidad y humanidad. Víctor Frankenstein, atormentado por la pérdida y la ambición, crea vida artificial, pero cuando su criatura cobra conciencia, se desencadena un conflicto existencial: ¿qué derecho tiene el creador sobre su creación y qué significa realmente ser humano?
Protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.
Hamnet (Chloé Zhao)
Un drama histórico íntimo sobre la familia de William Shakespeare después de la muerte de su hijo, Hamnet. El conflicto central radica en cómo cada miembro de la familia lidia con el dolor, la culpa y la incertidumbre, mientras exploran el vínculo entre amor, pérdida y el impulso creativo humano
Protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal
Marty Supreme (Josh Safdie)
Un biopic poco convencional sobre un joven prodigio que llega a la fama en circunstancias poco claras. El conflicto surge cuando la necesidad de mantener su estatus y autenticidad artística choca con la presión del éxito, la sobreexposición y su propia identidad, empujándolo a decisiones erráticas que ponen en jaque sus relaciones más cercanas.
Protagonizada por Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow.
One battle after another (Paul Thomas Anderson)
Una épica de acción y revolución que explora los vínculos familiares en medio de una rebelión sociopolítica. El conflicto gira en torno a la lucha por justicia frente a un sistema opresivo, y cómo los personajes deben equilibrar la lealtad familiar con sus ideales, fusionando batallas externas con conflictos íntimos de confianza y traición.
Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti y Teyana Taylor.
The secret agent (Kleber Mendoça Filho)
Un thriller de espionaje con fuerte carga política y moral. El protagonista se ve atrapado en una red de conspiraciones cuando debe decidir entre exponer secretos peligrosos y proteger a quienes ama. El conflicto radica en su dilema ético: ¿hasta dónde llegar para cumplir con su deber sin perder su propia humanidad?
Protagonizada por Wagner Moura, Udo Kier y Maria Fernanda Cândido
Sentimental value (Joachim Trier)
Drama familiar introspectivo que examina cómo el pasado y los resentimientos no resueltos moldean las relaciones actuales. Cuando el patriarca regresa tras años de ausencia, viejas heridas emergen y cada personaje debe enfrentar sus expectativas, frustraciones y la necesidad de perdón.
Protagonizada por Renate Reinsve, Stellan Skarsgard y Elle Fanning.
Sinners (Ryan Coogler)
Una mezcla de horror y comentario social ambientada en el sur de EE. UU. en los años 30. Hermanos gemelos regresan para abrir un club nocturno de blues, pero lo que comienza como celebración cultural se transforma en caos cuando vampiros sedientos de sangre y racismo sistémico colisionan con la comunidad, forzando a los personajes a enfrentar no solo amenazas sobrenaturales sino la lucha por dignidad y supervivencia en un entorno hostil.
Protagonizada por Michael B. Jordan y Miles Caton
Train dreams (Clint Bentley)
Un drama contemplativo adaptado de la novela de Denis Johnson. La trama sigue a un trabajador ferroviario a lo largo de décadas marcadas por tragedias personales y cambios sociales. El conflicto principal es la lucha interna del protagonista por encontrar significado en su vida solitaria, mientras enfrenta pérdidas, memoria fragmentada y la inexorable marcha del tiempo.
Protagonizada por Joel Edgerton, Felicity Jones y William H. Macy.