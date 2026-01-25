Milei reactiva las giras por el interior y apunta a fortalecer el armado político de La Libertad Avanza

Luego de su presentación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei reactivará sus giras políticas por el interior del país con la mira puesta en el fortalecimiento del armado de La Libertad Avanza (LLA), de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La agenda comenzará mañana y se extenderá hasta el martes en Mar del Plata, un distrito considerado estratégico para el espacio libertario tras los resultados de las elecciones legislativas del año pasado.
El mandatario retomará mañana por la noche el denominado “Tour de la Gratitud”, impulsado tras el contundente respaldo obtenido en las legislativas nacionales, y lo hará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La primera actividad está prevista para las 20.30 en la intersección de Güemes y Avellaneda, en Mar del Plata. Allí, Milei encabezará una caravana por la ciudad y dirigirá unas breves palabras a los presentes utilizando un megáfono, según anticipó TN.
El martes, en tanto, el Presidente volverá a participar de una nueva edición de La Derecha Fest, una convención política que reúne a referentes del movimiento libertario y conservador de la Argentina y que tiene como eje central “dar la batalla cultural”. El encuentro se realizará a las 19.30 en el Horizonte Club de Playa.
En ese marco, está prevista la participación de exponentes libertarios como Agustín Laje y Nicolás Márquez, los diputados nacionales Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo, y el senador bonaerense Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata) en uso de licencia.
Las próximas provincias en agenda
En el entorno presidencial anticipan que las próximas provincias que Milei podría visitar en el corto plazo son Mendoza, Entre Ríos o Jujuy, siempre como parte del “Tour de la Gratitud”, tal como informó TN. En el caso de Mendoza, el Presidente acompañaría a Karina Milei y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en una recorrida por territorio cuyano a mediados de febrero.
La visita se daría en la antesala de elecciones municipales en distintos departamentos mendocinos, donde se renovarán Concejos Deliberantes. Allí, La Libertad Avanza selló una alianza con el PRO y con el gobernador Alfredo Cornejo para competir en San Rafael, Luján de Cuyo, Rivadavia, Maipú, Santa Rosa y La Paz.
En Entre Ríos, el interés político responde a que la provincia está gobernada por Rogelio Frigerio, uno de los aliados del Presidente. En cambio, el escenario es distinto en Jujuy, donde el gobernador Carlos Sadir mantiene diferencias con el Gobierno nacional. El mandatario jujeño integra el espacio Provincias Unidas, que buscó posicionarse como una opción de centro en las últimas elecciones nacionales.
Ese bloque está conformado además por los gobernadores Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y tiene como objetivo presentar un candidato presidencial propio en 2027.