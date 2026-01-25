Milei reactiva las giras por el interior y apunta a fortalecer el armado político de La Libertad Avanza

Luego de su presentación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei reactivará sus giras políticas por el interior del país con la mira puesta en el fortalecimiento del armado de La Libertad Avanza (LLA), de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La agenda comenzará mañana y se extenderá hasta el martes en Mar del Plata, un distrito considerado estratégico para el espacio libertario tras los resultados de las elecciones legislativas del año pasado.