Milei volverá a Estados Unidos para liderar la Argentina Week y promover inversiones en Nueva York

Según el embajador, las reformas económicas impulsadas por el Gobierno resultaron determinantes para captar la atención internacional y convocar a líderes empresariales globales y argentinos, además de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. En ese marco, está prevista la participación de más de 50 chairmen y CEOs de compañías que ya invierten en la Argentina, de empresas que evalúan ampliar su presencia y de grupos económicos que analizan desembarcar en el país.