Milei volverá a Estados Unidos para liderar la Argentina Week y promover inversiones en Nueva York

El presidente Javier Milei confirmó que volverá a viajar a los Estados Unidos en marzo para encabezar la Argentina Week, un evento de tres días que se desarrollará del 9 al 11 de marzo en Manhattan, Nueva York, con el objetivo de posicionar a la Argentina como un destino atractivo para inversores globales.
La presencia del mandatario fue confirmada este sábado por el propio Milei, quien compartió en su cuenta de X un mensaje del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. En ese posteo, el diplomático definió a la iniciativa como “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”.
“El Presidente Javier Milei participará en la apertura del evento, a quien agradezco especialmente por su apoyo a esta iniciativa”, escribió Oxenford, y señaló que el encuentro buscará presentar ante inversores internacionales las principales oportunidades que ofrece actualmente la economía argentina.
En su mensaje, el embajador destacó además el momento en que se realiza la Argentina Week. “Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala, capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo”, afirmó.
Qué es la Argentina Week
La Argentina Week es organizada de manera conjunta por la Embajada Argentina en Estados Unidos, J.P. Morgan Chase, Bank of America y Kaszek, la firma de inversión fundada en 2011 por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, cofundadores y, respectivamente, jefe de operaciones y de finanzas de Mercado Libre.
El evento cuenta además con el respaldo de Citibank, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), el US-Argentina Business Council y el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos / Sociedad de las Américas, institución vinculada a la histórica revista Foreign Affairs.
Oxenford subrayó que la iniciativa llega en un contexto especialmente favorable. “Alguna vez escuché que no hay ideas buenas o malas, sino oportunas o inoportunas. El interés generado confirma que este proyecto llega cuando la Argentina avanza en la corrección de distorsiones estructurales, consolida un marco pro-mercado y es reconocida por Estados Unidos como aliado sistémico”, sostuvo, en referencia al vínculo político entre Milei y el presidente estadounidense Donald Trump.
Según el embajador, las reformas económicas impulsadas por el Gobierno resultaron determinantes para captar la atención internacional y convocar a líderes empresariales globales y argentinos, además de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. En ese marco, está prevista la participación de más de 50 chairmen y CEOs de compañías que ya invierten en la Argentina, de empresas que evalúan ampliar su presencia y de grupos económicos que analizan desembarcar en el país.
La realización del evento se da en un contexto de fuerte alineamiento político entre los gobiernos de Milei y Trump, ratificado recientemente en el Foro Económico Mundial de Davos, donde el Presidente argentino participó del lanzamiento del Board of Peace encabezado por el mandatario estadounidense. Estados Unidos continúa siendo la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina.
Sectores estratégicos y agenda
Entre los sectores que se presentarán como polos de atracción para el capital internacional se destacan tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, industria farmacéutica y el sector nuclear, entre otros. El programa incluirá además paneles dedicados al impacto de los cambios geopolíticos en las cadenas globales de valor y al reposicionamiento del hemisferio occidental.
Las actividades se desarrollarán durante jornadas completas en el nuevo edificio de J.P. Morgan, en la sede del Bank of America y en el Consulado Argentino en Nueva York. El formato combinará paneles estratégicos, eventos paralelos y múltiples reuniones privadas, orientadas a generar vínculos concretos y oportunidades de negocio.