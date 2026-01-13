Un ex compañero de Michael Schumacher advirtió a Franco Colapinto sobre el futuro de Alpine en la Fórmula 1

Franco Colapinto ya dejó atrás el descanso y se metió de lleno en la preparación para una temporada que marcará un antes y un después en su carrera. 2026 será su primer año completo como piloto titular en la Fórmula 1. Sin embargo, en la previa del arranque oficial, el argentino recibió una advertencia que encendió señales de alerta en el entorno de Alpine.
La voz que generó ruido fue la de Johnny Herbert, ex piloto de la categoría y ex compañero de Michael Schumacher en Benetton. En el podcast Stay on Track, que conduce junto a Damon Hill, el británico se mostró poco optimista con el presente del equipo francés y con las perspectivas del nuevo monoplaza.
“Creo que quien realmente lo va a tener difícil es Alpine. Está pasando por un verdadero estancamiento”, sostuvo Herbert, en una mirada crítica sobre la estructura deportiva de la escudería.
Durante la segunda mitad de la temporada 2025, Alpine decidió frenar el desarrollo del auto que utilizaron Colapinto y Pierre Gasly para volcar todos sus recursos en el proyecto 2026. La gran apuesta es el desembarco del motor Mercedes, un cambio que generó expectativas dentro del equipo y entre los fanáticos. Sin embargo, para Herbert ese factor no alcanza.
“No lo soluciona todo”, advirtió. Y fue más allá. “Puede que sea muy útil, pero hay problemas más fundamentales. Son esos pequeños ingredientes los que hacen que sea muy, muy difícil para ellos”, expresó.
Mientras estas opiniones se instalan en el ambiente, Colapinto continúa con su hoja de ruta. El argentino tenía previsto probar por primera vez el auto de 2026 el domingo 11 de enero en Barcelona, pero el entrenamiento fue suspendido. Ahora, Alpine intenta reprogramar ese primer contacto antes de los ensayos colectivos que comenzarán el lunes 26, también en el circuito catalán.
El piloto de Pilar encara un año desafiante, con la ilusión intacta y el peso de representar a la Argentina en la máxima categoría. En ese camino, las advertencias externas suman presión, pero también forman parte del contexto que rodea a su estreno como protagonista en la Fórmula 1.