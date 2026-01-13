Un ex compañero de Michael Schumacher advirtió a Franco Colapinto sobre el futuro de Alpine en la Fórmula 1

Franco Colapinto ya dejó atrás el descanso y se metió de lleno en la preparación para una temporada que marcará un antes y un después en su carrera. 2026 será su primer año completo como piloto titular en la Fórmula 1. Sin embargo, en la previa del arranque oficial, el argentino recibió una advertencia que encendió señales de alerta en el entorno de Alpine.