Cruces entre el Partido Justicialista y La Libertad Avanza: qué se espera en la relación “dialoguista”

Patricio Adorno, por su parte, interpretó que los cruces entre el PJ y LLA “forman parte más de un chisporroteo veraniego que de una cuestión que pueda escalar más allá”. “Al Gobierno nacional le sirve para tantear el clima de cara a las sesiones del Congreso, con un temario particularmente controvertido. Necesita generar un clima de opinión que lo posicione del lado de la modernización, y entonces, empezará a volver a instalar en las provincias el tema de la casa, de la casta y de la vieja política”, indicó. Y analizó que “puntualmente Catalán necesita ser la persona en Tucumán que sostenga la voz de referencia de LLA”. “Más allá de su rol institucional, tiene el desafío de mantenerse vigente fuera de cargos ejecutivos”, dijo.