Cruces entre el Partido Justicialista y La Libertad Avanza: qué se espera en la relación “dialoguista”

El gobernador Osvaldo Jaldo afirmó que espera un nuevo encuentro esta semana con dos funcionarios clave del gabinete de Javier Milei: el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Interior, Diego Santilli.
Si bien no hubo confirmaciones oficiales respecto a la agenda, la intención del jefe del Poder Ejecutivo (PE) es reanudar las charlas con la gestión libertaria por el reclamo de una deuda de la Nación con la Provincia, estimada en $95.000 millones.
Por su parte, Santilli viene de encuentros con otros mandatarios provinciales, en la previa al tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación.
En este marco “dialoguista”, el gobierno de Jaldo comenzó a ser blanco de cuestionamientos por parte de referentes locales de La Libertad Avanza, con el ex ministro del Interior Lisandro Catalán y el diputado Federico Pelli entre los principales críticos. Las políticas en seguridad y en planes alimentarios y la falta de obras hídricas estuvieron en el repertorio de los libertarios.
Jaldo, en estos días, reafirmó la voluntad de sostener los puentes con la Casa Rosada, siempre que “haya reciprociedad”. Pero, ¿pueden influir de algún modo este cruce entre LLA de Tucumán y el PJ en la relación entre la Provincia y la Nación? “Estos cruces se producen en un contexto de aceleracionismo de la política en general”, indicó el politólogo Gabriel Garat. Recordó que este fenómeno es característico de los tiempos que corren, y eso se traslada al ámbito político. “De repente, lo que antes sucedía a un mes de las elecciones, hoy es un año antes”, añadió.
Garat consideró que “nadie en la política local esperaba un resultado tan bueno para LLA en las elecciones nacionales de 2025”. “Y si en octubre en LLA decían ‘estamos bien, necesitamos al resto de la oposición’, hoy lo que tienen en la cabeza es ‘vamos por todo’. Entonces, apuntan a levantar el perfil, a jugar fuerte e incluso a tratar de debilitar las gestiones del área metropolitana, como se ve en la estrategia de redes sociales”, dijo.
En esta aceleración, agregó el licenciado en Ciencias Políticas, la LLA y el PJ “se suben al ring mutuamente”. “Porque en el espacio de Jaldo aparecen decir: ‘vení, me gusta esta discusión’, porque de paso le sirve para barrer al resto. Pero, en este escenario, no hay ningún motivo para que cambie la relación institucional entre el Gobierno provincial y la Nación”, añadió.
Aludió luego a los cruces de los comicios nacionales, pero advirtió que luego “se retomaron las reuniones” con la Nación. Y anticipó que, “por más que haya una especie de radicalización en la discusión”, siempre y cuando las polémicas se mantengan “dentro de las reglas del juego”, el vínculo se mantendrá en “los carriles normales”.
Patricio Adorno, por su parte, interpretó que los cruces entre el PJ y LLA “forman parte más de un chisporroteo veraniego que de una cuestión que pueda escalar más allá”. “Al Gobierno nacional le sirve para tantear el clima de cara a las sesiones del Congreso, con un temario particularmente controvertido. Necesita generar un clima de opinión que lo posicione del lado de la modernización, y entonces, empezará a volver a instalar en las provincias el tema de la casa, de la casta y de la vieja política”, indicó. Y analizó que “puntualmente Catalán necesita ser la persona en Tucumán que sostenga la voz de referencia de LLA”. “Más allá de su rol institucional, tiene el desafío de mantenerse vigente fuera de cargos ejecutivos”, dijo.
Al Gobierno provincial, analizó, también le resulta “funcional” ese “chisporroteo”. “Porque el ministro de Economía Daniel Abad aparece como el funcionario que reclama por fondos y por deudas a la Nación, y está yendo a sentarse con Caputo por esas negociaciones, mientras que Federico Masso (Desarrollo Social) es quien sostiene la tranquilidad en la Capital. Es una dinámica que a ambos les sirve”, indicó.