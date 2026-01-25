Las cinco claves de la semana: entre críticas, una vuelta anticipada y “una decisión institucional”

El gobernador Osvaldo Jaldo la anunció como “una decisión institucional”, alejada de la interna del Partido Justicialista. Pero el recambio en la conducción de la Caja Popular de Ahorros y el fin de la gestión ligada al diputado Carlos Cisneros cerró una semana agitada para el peronismo local.
Había comenzado con el vicegobernador Miguel Acevedo al frente del PE, con cruces entre justicialistas y referentes libertarios y con advertencias sobre el efecto de las medidas económicas del presidente Javier Milei. En el medio, Jaldo regresó de su licencia, rechazó los cuestionamientos y comenzó a enviar mensajes puertas adentro y afuera del oficialismo.
› LLA, con la mira en la gestión jaldista
Dardos que hicieron subir la temperatura
La semana comenzó marcada por los cuestionamientos de La Libertad Avanza (LLA) a la gestión provincial, con el vicegobernador Miguel Acevedo al frente del Poder Ejecutivo por la licencia del gobernador Osvaldo Jaldo. El titular local del partido libertario, Lisandro Catalán, cargó contra el ministro de Economía, Daniel Abad, quien había dicho a LA GACETA que el problema actual en las finanzas provinciales no pasa por el gasto público, sino por la caída en los ingresos por la crisis. Catalán habló de un “gasto público descontrolado”. Pero hubo más críticas de LLA hacia la gestión jaldista, que fueron desde las políticas en seguridad hasta los programas alimentarios y las obras de infraestructura.
› La Provincia alerta sobre la baja en la coparticipación
“Reclamar lo que es de los tucumanos”
Con el ministro Abad en misión oficial a Buenos Aires, desde el gobierno no sólo refutaron las críticas de los libertarios, sino que redoblaron la apuesta. En Casa de Gobierno, Acevedo recibió el martes al ministro Regino Amado (Gobierno y Justicia), quien reafirmó la preocupación por la caída en los ingresos por coparticipación federal. “Vamos a reclamar lo que es de los tucumanos”, añadió el monterizo, en alusión a las gestiones ante la Nación por el reintegro de una deuda estimada en $95.000 millones. Acevedo, junto al presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, analizó además el estado de situación en la provincia por las lluvias y, de paso, reafirmó la decisión de “defender los recursos” de Tucumán.
› Jaldo regresa, refuta las críticas y anuncia medidas
“No me van a desgastar”, avisó
Si bien había tomado licencia hasta el jueves 22, inclusive, Jaldo se reincorporó con anticipación al frente del PE. El miércoles, acompañado por Acevedo y por su gabinete, refutó las críticas libertarias; destacó la labor de su equipo ante las tormentas y ante los hechos violentos; y reafirmó la postura de diálogo con la Nación, aunque aclaró que debía ser una actitud “recíproca”. Anunció el traslado de menores a Benjamín Paz. Y, a la vez, rechazó el “carancheo político”. “En 2027, el quebrachito tranqueño los va a volver a atender”, dijo. Y no ocultó su enojo por la filtración de imágenes de sus vacaciones, aclarando que su viaje no había tenido costos para el Estado. “No me van a desgastar. Eso sí: no se metan con mi familia”, advirtió.
› La relación PE-Municipio y el tratamiento del DNU
Reunión con Chahla y llamado a sesión
Dos hechos marcaron la agenda matutina del viernes. Temprano, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió en su despacho a la intendenta de la Capital, Rossana Chahla. La relación Ejecutivo-Municipio es un tema que mantiene expectante a la dirigencia. Tras el encuentro, el mandatario y la jefa municipal confirmaron la decisión de sostener una agenda conjunta en temas como obras hídricas y transporte. Al mediodía, Labor Parlamentaria de la Legislatura confirmó la sesión para el martes 27, cuando se trataran dos DNU: el que restringe las designaciones en el ámbito público y el que exime a las contratistas del Estado de presentar el certificado de cumplimiento fiscal. Por la tarde, se confirmaron los cambios en la Caja Popular.
› Cambio de conducción para Caja Popular de Ahorros
Un acto de jura con mensajes políticos
La decisión de Jaldo de designar nuevos interventores de la CPA se materializó el viernes. Asumieron Guillermo Norry y Antonio Bustamante; salieron José Díaz y Darío Amatti, de la conducción ligada al diputado Carlos Cisneros. Hubo agradecimientos a las ex autoridades, y Jaldo negó que la medida estuviera vinculada a la interna del PJ. Reafirmó que se trató de un asunto “institucional”, aunque envió varios mensajes políticos. “Cada uno tenemos que respetarnos los roles, porque si no nos respetamos los roles comienzan los problemas. Y nosotros no queremos tener problemas absolutamente con nadie, pero cuando hay problema lo afrontamos”, dijo Jaldo. El interrogante es cómo afectará esta medida las relaciones internas en el PJ.