Las cinco claves de la semana: entre críticas, una vuelta anticipada y “una decisión institucional”

Si bien había tomado licencia hasta el jueves 22, inclusive, Jaldo se reincorporó con anticipación al frente del PE. El miércoles, acompañado por Acevedo y por su gabinete, refutó las críticas libertarias; destacó la labor de su equipo ante las tormentas y ante los hechos violentos; y reafirmó la postura de diálogo con la Nación, aunque aclaró que debía ser una actitud “recíproca”. Anunció el traslado de menores a Benjamín Paz. Y, a la vez, rechazó el “carancheo político”. “En 2027, el quebrachito tranqueño los va a volver a atender”, dijo. Y no ocultó su enojo por la filtración de imágenes de sus vacaciones, aclarando que su viaje no había tenido costos para el Estado. “No me van a desgastar. Eso sí: no se metan con mi familia”, advirtió.