Tucumán ayudó a bajar la tasa de homicidios a nivel nacional

Según el informe dado a conocer ayer, durante 2025 se registraron en todo el país 1.705 homicidios, mientras que en 2024 la cifra había sido de 1.803. Para dimensionar mejor estos datos, se elabora una tasa que mide la cantidad de casos cada 100.000 habitantes. A nivel nacional, ese indicador descendió de 3,8 a 2,6 en la comparación interanual. En Tucumán, en 2024 se contabilizaron 67 homicidios y en 2025 fueron 46, lo que implicó que la tasa provincial se redujera de 3,9 a 2,7.