Tucumán ayudó a bajar la tasa de homicidios a nivel nacional

En Argentina disminuyeron los índices en un 5%, y en nuestra provincia, un 32%. Bajaron los robos; crecieron las estafas.

NÚMEROS OFICIALES. Tucumán y Mendoza aparecen como las provincias con la mayor baja de homicidios.
Gustavo Rodríguez
Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs

Las publicaciones del Servicio de Información Criminal resultan fundamentales para analizar la situación delictiva del país y de las provincias. En ese marco, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, ponderó los resultados parciales del informe correspondiente al año pasado y destacó que en la Argentina los homicidios disminuyeron un 5,5% en relación con 2024. En el caso de Tucumán, en tanto, la baja interanual alcanzó el 32%.

Desde hace varios años el organismo recopila los datos remitidos por las provincias. Esos registros son elaborados por funcionarios de las áreas de seguridad, controlados por la Justicia y luego validados por especialistas de la Nación. Los resultados definitivos suelen difundirse entre septiembre y octubre de cada año.

Monteoliva se mostró exultante al anunciar los primeros números. “Tenemos la tasa de homicidios más baja de la historia de nuestro país. Somos el país de la región con menos homicidios dolosos”, afirmó la funcionaria.

Según el informe dado a conocer ayer, durante 2025 se registraron en todo el país 1.705 homicidios, mientras que en 2024 la cifra había sido de 1.803. Para dimensionar mejor estos datos, se elabora una tasa que mide la cantidad de casos cada 100.000 habitantes. A nivel nacional, ese indicador descendió de 3,8 a 2,6 en la comparación interanual. En Tucumán, en 2024 se contabilizaron 67 homicidios y en 2025 fueron 46, lo que implicó que la tasa provincial se redujera de 3,9 a 2,7.

Las razones

La ministra de Seguridad atribuyó esta baja en los índices de muertes violentas a la implementación de dos planes impulsados por la Nación. Uno de ellos fue el Operativo Bandera, puesto en marcha en Santa Fe para frenar la ola de violencia, especialmente en Rosario. En esa provincia, la cantidad de homicidios se redujo un 22%.

El otro plan fue lanzado el año pasado por la ex ministra Patricia Bullrich y se denominó Plan 90/10. El nombre respondió a que estaba orientado a las provincias donde el 90% de los delitos se concentraba en apenas el 10% del territorio. En Buenos Aires, Tucumán, Mendoza y Córdoba se implementaron operativos conjuntos con fuerzas federales. Justamente, se informó que en esas jurisdicciones se registraron las mayores caídas en los homicidios.

En Tucumán, la ejecución del plan fue limitada. “Sí hubo algunos procedimientos conjuntos, pero no fueron muchos, ya que gran parte de los efectivos de las fuerzas nacionales fueron trasladados a Salta para reforzar la lucha contra el narcotráfico. De todos modos, realizaban por iniciativa propia controles vehiculares o recorridos especiales en algunos sectores”, explicó el jefe de Policía, Joaquín Girvau.

Otros datos

El informe también detalla los delitos contra la propiedad, aunque esas cifras son consideradas parciales debido al alto nivel de subregistro, es decir, de hechos que no se denuncian. Esta situación no se presenta con los homicidios, ya que las muertes no pueden ocultarse.

Monteoliva informó que, a nivel nacional, este tipo de delitos registró una disminución cercana al 21%, mientras que en Tucumán la baja superó el 30%.

La ministra también subrayó un dato relevante: los casos de estafas -incluidas las virtuales- tuvieron un marcado incremento durante el último año, aunque no precisó cifras. “Evidentemente estamos ante una mutación del delito. Mientras bajan los robos, aumentan este tipo de ilícitos”, concluyó.

Satisfacción

En conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó que Tucumán, junto con Mendoza, fue una de las provincias donde se registró la mayor reducción de los índices delictivos. No obstante, advirtió que los números no deben generar complacencia. “Mientras se produzca un asalto y maten a alguien, por más que tengamos los mejores índices, nos duele y tenemos que seguir esforzándonos. Tal vez lo que hacemos es importante, pero no alcanza”, expresó.

El mandatario también puso el foco en las políticas estructurales vinculadas a la seguridad y al sistema penitenciario. “Nadie puede desconocer el Tucumán que tenemos hoy en materia de seguridad. Lo dicen la ministra de la Nación y los índices. Desde hace años que en la provincia no se fijaba una política carcelaria como la actual, con la cárcel de Benjamín Paz y la de Delfín Gallo para mujeres”, señaló.

Catalán, duro contra Abad: "Lo que no voy a hacer es mirar hacia otro lado cuando el futuro de Tucumán está en juego"

