Oscar Mirkin, ilusionado con San Martín: “Dentro de un año me veo con un ascenso y peleando la reelección”
El presidente del “Santo” estuvo en Santiago del Estero para el amistoso ante Güemes, analizó la pretemporada, confirmó que aún faltan tres refuerzos y realizó un balance completo de su gestión, con foco en lo deportivo, lo institucional y lo económico, en un año clave para el futuro del club.
Oscar Mirkin viajó a Santiago del Estero para observar el amistoso entre San Martín y Güemes y aprovechó la ocasión para trazar un diagnóstico amplio del presente del club. En plena pretemporada, el presidente del “Santo” se mostró conforme con lo que empieza a verse dentro del campo, más allá de la lógica dureza física de esta etapa. “Se notó un funcionamiento diferente al de otros años y jugadores de jerarquía que ya mostraron sus cualidades”, destacó.
Mirkin confirmó además que aún restan cerrar tres incorporaciones clave para completar el plantel profesional y adelantó que las negociaciones están avanzadas para definirlas en los próximos días. Con obras en marcha, cuentas ordenadas y una fuerte apuesta a las divisiones formativas, el dirigente no esquivó el contexto político-deportivo: este será un año decisivo, con un solo campeonato en juego y elecciones en el horizonte. “Necesitamos que el hincha vuelva a la cancha”, remarcó, convencido de que la expectativa generada se puede transformar en respaldo popular.
- ¿Cómo lo viste al plantel en esta pretemporada?
- No pude ver el partido contra Mitre, pero sé que San Martín jugó muy bien. Y contra Güemes vi lo que suele suceder en todas las pretemporadas: los jugadores están un poco endurecidos desde lo físico, pero se notó un funcionamiento diferente al de otros años y futbolistas de jerarquía que hoy mostraron sus cualidades. Todo esto es un camino; con el paso del tiempo los jugadores se van a ir soltando y vamos a tener un equipo más compacto.
- ¿Qué le falta a San Martín para tener un plantel completo?
- Todavía nos faltan tres refuerzos: un punta por derecha, un “9” y un “5”. Estamos buscando y esperamos poder contratarlos en los próximos días. Estamos en negociaciones y prefiero no dar nombres, pero creo que en el transcurso de la próxima semana vamos a poder cerrar todo el plantel profesional. Hicimos un gran trabajo: tenemos dos jugadores por puesto y en algunos casos hasta tres opciones. Se conformó un plantel muy interesante, con jugadores surgidos del club, otros que continuaron del año pasado y 13 incorporaciones que vienen a darnos un salto de calidad. Estamos apostando fuerte a armar un equipo muy competitivo.
Tuve reuniones con dirigentes de AFA y todos estaban sorprendidos por el nivel de jugadores que tenemos en San Martín, sobre todo teniendo en cuenta que destinamos un presupuesto importante después de los fracasos de las últimas temporadas. Tengo mucha expectativa para este año.
- ¿Te gusta la identidad de este nuevo San Martín?
- Sí, me gusta. Era una misión nuestra generar un plantel competitivo que haga que el hincha quiera volver a la cancha, porque lo necesitamos. Creo que se está generando una gran expectativa y ojalá se concrete. Nosotros tenemos un solo campeonato en el que nos jugamos todo, porque este año se termina la gestión y luego vienen las elecciones. Por eso apostamos todo a este año, no solo en el fútbol profesional, sino también en todas las actividades deportivas y en el complejo.
- ¿Qué otros amistosos tendrá San Martín en este período?
- Nos quedan dos partidos más. La próxima semana vamos a jugar contra Gimnasia de Jujuy a puertas cerradas y la siguiente contra Mitre de Santiago del Estero a puertas abiertas en La Ciudadela. La idea es mostrar todo lo que venimos trabajando con esta nueva gestión y que la gente pueda ver a las nuevas incorporaciones.
- ¿Cuál es el balance de tu gestión hasta el momento?
- Venimos cumpliendo con los tres ejes que nos propusimos: lo institucional, lo económico y lo deportivo. En lo institucional estamos recuperando el vínculo con AFA. Ya hice dos viajes a Buenos Aires y compartí mesa con dirigentes de la Primera Nacional. Estamos fortaleciendo relaciones que quizás no se habían perdido, pero que no se supieron mantener con la jerarquía que San Martín merece. Tuvimos una muy buena recepción y pude conversar con el presidente, el tesorero y otros dirigentes que conocía de la gestión anterior.
Desde lo deportivo no pensamos solo en el plantel profesional. Por primera vez estamos gestionando la participación de las divisiones juveniles en AFA. Es un gasto importante trasladar cuatro categorías a Buenos Aires -transporte, alojamiento y comidas-, pero lo vemos como una inversión. Queremos profesionalizar la escuelita, las juveniles y la Reserva, y eso nos va a dar un salto de calidad enorme en la formación de los chicos.
En lo económico estamos realizando muchas obras de mantenimiento que no se hacían desde hace tiempo. Rehabilitamos la pileta de natación y la colonia de vacaciones después de tres años, mejoramos el sistema de bombeo de agua, trabajamos en todas las instalaciones porque estaban muy deterioradas y habilitamos un gimnasio pegado a la pensión. Los jugadores entrenan en doble turno, desayunan en la pensión y cuentan con un catering supervisado por nutricionistas.
- ¿En qué situación estaba el club cuando comenzaron la gestión?
- Lamentablemente encontramos un club abandonado, con muchas deudas y compromisos incumplidos. A pesar de que dijeron que los iban a cumplir antes de irse, no fue así. Nos dejaron conflictos importantes, como el de Mariano Campodónico, que hubo que resolver con una cifra muy alta. También problemas en la cantina, el complejo, el estadio y situaciones con jugadores como Juan Cruz Esquivel. Zafamos de un conflicto de alrededor de $80 millones y heredamos una deuda de ART superior a los $86 millones.
Todo eso lo fuimos resolviendo con mucho esfuerzo. Nos ayudó la venta de Nahuel Banegas, cuya opción ejecutó Tigre, y también el apoyo de empresas tucumanas. Pudimos pagar los sueldos adeudados de octubre, noviembre y diciembre, con aguinaldo incluido, y hoy el plantel está completamente al día. Esperamos que así el camino sea más fácil y que la gente vuelva a la cancha, porque queremos verla llena y mostrar nuestra identidad y nuestra pasión.
- ¿Se están haciendo cambios en La Ciudadela?
- Sí. Sacamos todas las butacas de la central baja, norte y sur para reparar las tribunas, que estaban en muy mal estado por las filtraciones. Nadie les había hecho mantenimiento y ahora requiere una inversión de más de 20 millones de pesos entre materiales, mano de obra y aportes de las peñas. Impermeabilizamos las tribunas para evitar filtraciones hacia los vestuarios, que los estamos haciendo nuevos. Ya funcionan los aires acondicionados, la iluminación, las duchas, los sanitarios y colocamos alfombra nueva. También reformulamos la utilería y sumamos una oficina para el cuerpo técnico dentro del vestuario.
- ¿Cuándo se estrenará la nueva camiseta de San Martín?
- Estamos negociando con los sponsors. Incorporamos varios nuevos, aunque La Caja Popular de Ahorros sigue siendo el principal. Vamos a invitar también al Gobierno de la Provincia. Si todo marcha bien, la nueva camiseta de Kappa se estrenará a fines de febrero. Tenemos contrato con la marca hasta junio de 2027.
- ¿Cómo va la campaña societaria?
- Muy bien. Con la moratoria logramos que mucha gente vuelva a acercarse al club. Los palcos ya están todos vendidos y las plateas se están moviendo muy bien. Ya sumamos 1.500 socios nuevos. Todo lo que nos propusimos para los primeros 60 días lo estamos cumpliendo con creces.
- ¿Cómo te imaginás dentro de un año?
- Me veo trabajando por la reelección, con un ascenso y con todas las propuestas cumplidas. Tenemos una expectativa muy grande, pero sabemos que tenemos una sola bala, que es este campeonato, que arranca en febrero y termina en noviembre. El año que viene hay elecciones a mitad de año. No fue algo que elegimos, pero es el contexto y estamos preparados para afrontarlo.