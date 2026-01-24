Oscar Mirkin, ilusionado con San Martín: “Dentro de un año me veo con un ascenso y peleando la reelección”

- Todavía nos faltan tres refuerzos: un punta por derecha, un “9” y un “5”. Estamos buscando y esperamos poder contratarlos en los próximos días. Estamos en negociaciones y prefiero no dar nombres, pero creo que en el transcurso de la próxima semana vamos a poder cerrar todo el plantel profesional. Hicimos un gran trabajo: tenemos dos jugadores por puesto y en algunos casos hasta tres opciones. Se conformó un plantel muy interesante, con jugadores surgidos del club, otros que continuaron del año pasado y 13 incorporaciones que vienen a darnos un salto de calidad. Estamos apostando fuerte a armar un equipo muy competitivo.