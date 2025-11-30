Oscar Mirkin, flamante presidente de San Martín: "Estamos en crisis; le pido paciencia a la gente"

Ese punto se transformó en uno de los ejes de su nueva etapa: abrir las puertas del club, integrar a más socios, escuchar a todas las voces y construir una conducción amplia. “Quiero agradecer a los socios que nos votaron y también pedirles a los que votaron otra lista que se integren. Lo que queremos es una comisión directiva abierta. No somos nosotros: es San Martín el que debe salir de esta situación”, subrayó.