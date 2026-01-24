San Martín fue más, pero no pasó del empate frente a Güemes en el segundo amistoso

Tras el encuentro, Yllana destacó la inclusión de Cisnero y Graneros como interiores. “Son chicos que ya tienen experiencia en Primera y nos dan lo que necesitamos en el medio: roce, intensidad y ganar los duelos divididos. En esta categoría eso es clave”, explicó el entrenador, quien remarcó además la importancia de moverse con la pelota y presionar cuando no se la tiene.