Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

A pesar de que algunos signos se verán más beneficiados, Ludovica Squirru recalca que el 2026 “no será un año de privilegios, sino de conciencia”.

Por LA GACETA Hace 2 Hs

El horóscopo chino 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, una combinación asociada a la acción, los cambios rápidos y la necesidad de tomar decisiones con determinación. Según Ludovica Squirru, el nuevo ciclo marcará un ritmo intenso y exigente, con oportunidades de crecimiento para quienes logren adaptarse al movimiento constante y a los desafíos que propone este signo.

De acuerdo con las proyecciones de la especialista en astrología oriental, algunos signos del horóscopo chino se verán especialmente favorecidos durante este período, ya sea en el plano laboral, emocional o personal. En sus análisis, Ludovica detalla cuáles serán los animales que contarán con mayor respaldo del Caballo de Fuego en 2026 y qué actitudes deberán adoptar para aprovechar al máximo un año que promete transformaciones profundas.

Horóscopo chino 2026: los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Según Ludovica Squirru, los signos que presentan mayor afinidad con la velocidad, el temperamento y la creatividad del Caballo de Fuego serán los que mejor puedan fluir durante este ciclo. La astróloga señala que algunos animales están mejor posicionados para capitalizar la intensidad del año y alcanzar objetivos, aunque advierte que el fuego “da impulso, pero también quema si no se administra”.

- Tigre: recuperará fuerza y dinamismo tras un período de repliegue.

- Perro: encontrará oportunidades para concretar proyectos colectivos y fortalecer los vínculos solidarios; se alineará con el Caballo en los ideales.

- Cabra: este signo sensible y artístico podrá desplegar su costado más creativo y transformador, con un impulso en su trabajo y su energía.

- Conejo: logrará reconectarse con su intuición y sensibilidad y hallar espacios para desarrollar su talento, aunque deberá cuidarse del vértigo que impone la energía de Fuego.

A pesar de que algunos signos se verán más impulsados, Ludovica Squirru recalca que el 2026 “no será un año de privilegios, sino de conciencia”. El Caballo de Fuego obliga a todos a definirse y a enfrentar una realidad “hiperrealista” de la que nadie escapa. Para ella, el desafío es trabajar el equilibrio para que esta energía “indomable” inspire cambios positivos. 

