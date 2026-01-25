Cómo controlar los ladridos de tu perro: el método que recomiendan los entrenadores caninos

Los ladridos forman parte del lenguaje natural de los perros. A través de ellos alertan, expresan emociones o buscan llamar la atención. Sin embargo, cuando este comportamiento se vuelve constante o desmedido, puede afectar la convivencia en el hogar y generar problemas con los vecinos. Frente a esta situación, Baruch Correa, entrenador canino con amplia trayectoria en adiestramiento positivo, propone un método efectivo para controlar los ladridos sin reprimirlos.