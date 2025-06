¿Nuestros perros tienen que comer más durante el invierno?

Existen errores comunes en la alimentación invernal que deben evitarse. La sobrealimentación, impulsada por la creencia de que "más es mejor" en el frío, puede llevar a un aumento de peso no saludable si el nivel de actividad del perro no justifica el incremento calórico. Por otro lado, la subalimentación, asumiendo que el perro no necesita más comida en invierno si pasa menos tiempo al aire libre, puede resultar en letargo y falta de energía. El equilibrio es clave, y se logra observando atentamente a su perro y ajustando su dieta en consecuencia.