Situación de los diques: “Escaba y El Cadillal erogaron agua de manera paulatina”

“Estaban entrado en un modo de contención de lo que es crecida, por lo cual deben soltar algo hasta que lleguen a un margen de seguridad. Esta apertura de válvulas se realiza de manera escalonada, con el objetivo de evitar un golpe de agua repentino; esto se llama atenuación de crecientes; y se hace hasta que se llega a un margen de seguridad”, dijo Imbert. Recordó que, debido a las lluvias, a ambos diques estaba ingresando mucha agua: “para mantener ese límite de seguridad es necesario erogar; pero esta erogación no se hace de cualquier forma, hay un protocolo estipulado por los órganos nacionales de control”.