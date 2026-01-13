Dos proyectos de Jaldo podrían pasar al archivo de la Legislatura en 2026

El nuevo año llegó con varios pendientes entre las bancas del recinto de la Legislatura de Tucumán. La reforma electoral es uno de los temas centrales que quedó en el tintero en el último período parlamentario. Al bajar las persianas de 2025, se abrió la ventana para que ese debate se concrete en 2026, con argumento de que no habrá elecciones sino hasta 2027. Hay más de 50 propuestas de todo el arco político que aguardan para ser analizadas y dictaminadas en las comisiones correspondientes.