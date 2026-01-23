Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

En el rango más accesible aparecen los hostales, con precios que van de $60.000 a $75.000 por noche. La diferencia central está en el tipo de baño: las habitaciones con baño compartido resultan más económicas que aquellas con baño privado. Para quienes priorizan el ahorro extremo, el camping se mantiene como la opción más barata: $4.000 por persona por día, con derecho a usar parrillas, y alrededor de $10.000 por carpa. Los bungalows dentro de los campings se ubican entre $20.000 y $30.000 diarios.