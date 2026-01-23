Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

La temporada alta se siente con fuerza en Tafí del Valle, donde los precios registran subas marcadas en alojamiento, gastronomía, movilidad y actividades turísticas. Enero, históricamente el mes más caro del año, volvió a consolidar valores elevados que obligan a los visitantes a ajustar el presupuesto y a definir con mayor precisión el tipo de estadía, el nivel de consumo y la experiencia que buscan durante su paso por la villa.
Alojamiento
El rubro que más incide en el costo final del viaje es la hotelería. Los hoteles de mayor categoría ofrecen habitaciones simples con valores cercanos a los $270.000 por noche durante enero. En ese precio se incluye desayuno buffet para dos personas y el acceso a una infraestructura completa, que suele contar con pileta, espacios comunes, spa y servicios adicionales. La ubicación es un factor determinante: los establecimientos situados en zonas céntricas o con vistas privilegiadas a los cerros presentan tarifas más elevadas.
En el segmento de media gama, los valores descienden levemente. Los hoteles de este nivel manejan precios cercanos a los $200.000 por noche, con servicios más acotados, pero manteniendo comodidades básicas. Una alternativa intermedia que gana terreno es la de las cabañas. Los costos oscilan entre $100.000 y $150.000 por noche para dos personas, dependiendo de la ubicación, el equipamiento y la demanda.
“Los precios varían según lo que busca cada uno. Hay precios bajos en los hostales con baños compartidos hasta habitaciones de $250.000 que ofrecen servicio de spa y restaurante gourmet… Hay para diferentes bolsillos”, explicó Fernanda Salguero, presidenta de la Cámara de Hoteleros y Afines de Tafí del Valle. “También hay algunos servicios que ofrecen desayuno y merienda buffet. Todo depende de cómo sea el plan”, agregó.
En el rango más accesible aparecen los hostales, con precios que van de $60.000 a $75.000 por noche. La diferencia central está en el tipo de baño: las habitaciones con baño compartido resultan más económicas que aquellas con baño privado. Para quienes priorizan el ahorro extremo, el camping se mantiene como la opción más barata: $4.000 por persona por día, con derecho a usar parrillas, y alrededor de $10.000 por carpa. Los bungalows dentro de los campings se ubican entre $20.000 y $30.000 diarios.
Gastronomía
Los costos de la gastronomía varían según el tipo de establecimiento elegido. En bares y restaurantes ubicados sobre la avenida Presidente Juan Domingo Perón, el menú del día ronda los $20.000, incluyendo plato principal, bebida y postre. Las minutas mantienen valores similares: una milanesa napolitana cuesta alrededor de $18.000, con promociones para dos personas por $33.000; una pizza muzzarella se paga cerca de $18.000; y un sánguche de milanesa tiene un valor aproximado de $12.000.
“La mayoría de los precios son accesibles dentro del centro. Incluso hay lugares donde venden docenas de empanadas a $12.000, pero si uno busca un restaurante de más gama hay platos con precios cercanos a los $50.000 -señaló Salguero-. Hay lugares como la Estancia Jesuita y otros restaurantes de precios más altos, pero que están relativamente económicos en comparación con otros destinos del país”.
Las rotiserías ofrecen alternativas más económicas para el día a día: los sánguches de milanesa se consiguen entre $8.000 y $12.000, mientras que las pizzas oscilan entre $10.000 y $12.000. En el caso de la merienda, un café con dos medialunas ronda los $7.000, mientras que una opción más elaborada -con sánguches de fiambres artesanales- puede alcanzar los $15.000.
Movilidad
Para quienes no cuentan con movilidad propia y desean trasladarse desde Tafí del Valle hacia El Mollar, existen varias alternativas con diferencias marcadas en el precio. El colectivo tiene un costo cercano a los $3.000 por persona, con una frecuencia aproximada de cada 15 minutos, lo que lo convierte en la opción más accesible. En cambio, el servicio de taxi cotiza el viaje alrededor de los $30.000, una diferencia significativa para quienes realizan el trayecto de manera habitual.
“También hay algunas traffic que están funcionando para trasladarse y el precio está alrededor de $20.000. El taxi, al no estar regulado, depende del taxista y por eso es que cambian bastante los precios. Es una deuda pendiente”, explicó Salguero.
Regalos y productos regionales
Los recuerdos y productos típicos también reflejan la temporada alta. Los vasos de madera con la inscripción “Tafí del Valle” cuestan entre $15.000 y $25.000, según el tamaño. Los portallaves rondan los $3.000, los llaveros los $2.000, y las remeras alcanzan los $20.000. En cuanto a los productos regionales, el queso se vende desde $10.000, mientras que los salamines tienen valores que van de $5.000 a $10.000, de acuerdo al tamaño y al tipo de picado.
Actividades
La oferta de actividades también presenta un abanico amplio de precios. Las caminatas guiadas y trekking, como los recorridos al Cerro de la Cruz o al casco histórico, tienen valores que van de $7.000 a $15.000, según la duración y el servicio incluido. Las cabalgatas se ubican en torno a los $45.000, con dos guías y seguro.
“Son actividades reguladas y la idea es que las personas la pasen genial. Hay un break bien hecho y se incluye un alfajor”, explicó Salguero. En cuanto a las propuestas culturales, el Museo Jesuita de La Banda tiene una entrada de $4.000.
Con este escenario, vacacionar en Tafí del Valle durante el verano 2026 implica un gasto elevado, especialmente en alojamiento. La diferencia de precios entre opciones es amplia, pero incluso las alternativas más económicas muestran incrementos propios de la temporada alta, en un contexto que obliga a planificar con cuidado cada elección.