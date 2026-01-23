Los vecinos de Felipe “El Militar” Sosa están aterrados por el caso

Los vecinos de la zona están conmocionados por el caso. En un recorrido realizado por LA GACETA, los habitantes de la cuadra prefirieron no hablar del tema. Sin embargo, calificaron a Sosa como “un loco” y señalaron que habría tenido problemas con personas que lo denunciaban por ruidos molestos. “¿Se refiere a las fiestas que se hacían en esa casa?”, preguntó LA GACETA a uno de ellos. “Disculpe, no puedo decir nada porque tengo hijos chicos y este es un tema muy denso”, fue la respuesta.