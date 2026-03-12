Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

La temperatura irá en ascenso hacia la semana próxima y se espera al menos un día sin lluvias.

El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana Foto: Analía Jaramillo / LA GACETA
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 19 Min

Tal como lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), marzo está registrando niveles de precipitaciones más elevados que su promedio histórico. Se espera que suceda lo mismo durante abril y mayo. Mientras tanto, este fin de semana la lluvia parece querer dar un respiro a los tucumanos. La temperatura, por otra parte, irá en aumento progresivo, pero se pronosticaron máximas inferiores a los 30 °C.

La capital tucumana registró la mayor precipitación de marzo en 40 años, según el Servicio Meteorológico Nacional

La capital tucumana registró la mayor precipitación de marzo en 40 años, según el Servicio Meteorológico Nacional

Después de un inicio de semana con abundantes lluvias que produjeron anegamientos en toda la provincia, el nivel de precipitaciones descenderá. Pero no por demasiado tiempo, porque pese a que se anunció que este domingo no habrá precipitaciones, el lunes lloverá nuevamente. En las próximas horas, habrá que verificar las siguientes actualizaciones del SMN.

Pronóstico: menos lluvia para Tucumán

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN anunció alerta meteorológica amarilla para tres provincias, entre las que no se encuentra Tucumán. Pese a ello, las precipitaciones continuarán hasta el sábado. Durante este jueves, habrá una humedad del 97% con viento en calma y visibilidad de hasta 5 kilómetros.

La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima de 25 °C. Durante la mañana habrá chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%. Por la tarde habrá tormentas y será el momento con lluvias de mayor intensidad de todo el día. Por último, por la noche, habrá tormentas aisladas y la temperatura descenderá a 22 °C.

Precipitaciones del fin de semana

El viernes empezará la jornada con tormentas aisladas que se presentarán por la madrugada y una temperatura que rondará los 19 °C. La mañana transcurrirá mayormente nublada y el termómetro pasará a marcar 22 °C. Por la tarde aumentará un poco la temperatura cuando la máxima de 27 °C se haga sentir. Habrá tormentas aisladas hasta el final del día.

Para el sábado, el SMN anunció una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C. Durante todo el día habrá tormentas aisladas con una probabilidad de precipitaciones del 10 al 40%. Tucumán por fin tendrá un día sin lluvias el domingo, según el último pronóstico del SMN. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima de 26 °C. Habrá un cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pronóstico del fin de semana: las lluvias continuarán por varios días más

Pronóstico del fin de semana: las lluvias continuarán por varios días más

Pronóstico trimestral: se esperan más lluvias y más calor de lo habitual durante marzo, abril y mayo

Pronóstico trimestral: se esperan más lluvias y más calor de lo habitual durante marzo, abril y mayo

La extraña especie que apareció tras las intensas lluvias registradas en los primeros meses del año

La extraña especie que apareció tras las intensas lluvias registradas en los primeros meses del año

El tiempo del fin de semana: Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas

El tiempo del fin de semana: Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas

¿Cuál es la probabilidad de lluvia y cómo estará la temperatura durante la tarde en Tucumán?

¿Cuál es la probabilidad de lluvia y cómo estará la temperatura durante la tarde en Tucumán?

Lo más popular
LA GACETA pasa la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta
1

LA GACETA pasa la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores
2

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada
3

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
4

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”
5

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda
6

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda

Más Noticias
La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

LA GACETA pasa la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

LA GACETA pasa la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda

Tormentas en el interior tucumano: “Corremos el riesgo de que las casas se derrumben”

Tormentas en el interior tucumano: “Corremos el riesgo de que las casas se derrumben”

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Comentarios