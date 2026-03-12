El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

Tal como lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), marzo está registrando niveles de precipitaciones más elevados que su promedio histórico. Se espera que suceda lo mismo durante abril y mayo. Mientras tanto, este fin de semana la lluvia parece querer dar un respiro a los tucumanos. La temperatura, por otra parte, irá en aumento progresivo, pero se pronosticaron máximas inferiores a los 30 °C.
Después de un inicio de semana con abundantes lluvias que produjeron anegamientos en toda la provincia, el nivel de precipitaciones descenderá. Pero no por demasiado tiempo, porque pese a que se anunció que este domingo no habrá precipitaciones, el lunes lloverá nuevamente. En las próximas horas, habrá que verificar las siguientes actualizaciones del SMN.
Pronóstico: menos lluvia para Tucumán
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN anunció alerta meteorológica amarilla para tres provincias, entre las que no se encuentra Tucumán. Pese a ello, las precipitaciones continuarán hasta el sábado. Durante este jueves, habrá una humedad del 97% con viento en calma y visibilidad de hasta 5 kilómetros.
La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima de 25 °C. Durante la mañana habrá chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%. Por la tarde habrá tormentas y será el momento con lluvias de mayor intensidad de todo el día. Por último, por la noche, habrá tormentas aisladas y la temperatura descenderá a 22 °C.
Precipitaciones del fin de semana
El viernes empezará la jornada con tormentas aisladas que se presentarán por la madrugada y una temperatura que rondará los 19 °C. La mañana transcurrirá mayormente nublada y el termómetro pasará a marcar 22 °C. Por la tarde aumentará un poco la temperatura cuando la máxima de 27 °C se haga sentir. Habrá tormentas aisladas hasta el final del día.