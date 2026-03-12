El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima de 25 °C. Durante la mañana habrá chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%. Por la tarde habrá tormentas y será el momento con lluvias de mayor intensidad de todo el día. Por último, por la noche, habrá tormentas aisladas y la temperatura descenderá a 22 °C.