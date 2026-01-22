Chahla criticó la ausencia de la Nación y la lentitud burocrática: “Hoy la gente no pide baches, pide trabajo”
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, expresó su preocupación por la falta de acompañamiento del Gobierno nacional ante situaciones de emergencia, la paralización de la obra pública y las dificultades que enfrentan los municipios para sostener servicios esenciales. Lo hizo tras reunirse con el gobernador Osvaldo Jaldo en Casa de Gobierno, donde analizaron el contexto económico, las obras de infraestructura y el futuro del transporte público en la capital.
En ese marco, Chahla fue crítica con la ausencia de Nación frente a distintas contingencias que afectan al país. “Llama la atención que no estén presentes. Vemos incendios en la Patagonia, vemos inundaciones en esta parte de la Argentina y no están”, señaló, aunque aclaró que no se trata de una crítica destructiva sino de un llamado a la responsabilidad institucional.
La jefa municipal remarcó que alguien debe garantizar los servicios que la población necesita y por los que paga impuestos. “Necesitamos que vuelva a Tucumán y a cada uno de los municipios lo que coparticipamos, pero también necesitamos tranquilidad y seguridad en el ingreso de esos recursos. Es como en la casa: si no entra el recurso, no podemos gastarlo ni endeudarnos”, sostuvo.
Chahla explicó que, junto al gobernador, la prioridad es “prestar el servicio y estar cerca de los ciudadanos”, pero advirtió que eso debe hacerse con previsibilidad financiera, en un contexto de fuerte preocupación por la situación económica y el empleo. “Estamos muy preocupados por los cierres de fábricas, sobre todo textiles. Cuando asumimos, la gente nos pedía el semáforo o el bache; hoy nos pide empleo, y tenemos que decir que no, porque tampoco podemos agrandar el Estado y generar más déficit”.
En ese sentido, insistió en que la falta de obras de infraestructura impacta directamente en la calidad de vida de la población. “Las obras no son para la provincia o para el municipio, son para la gente que vive ahí. Es muy difícil trabajar con una Nación que no acompañe, sobre todo en infraestructura, que es clave para la provincia”, afirmó.
La intendenta también hizo hincapié en los tiempos administrativos y en la urgencia social. “Hay procesos administrativos y licitatorios que deben cumplirse, pero el vecino tiene la urgencia hoy y yo tengo que resolverla hoy. ¿Cómo hacemos si el dinero no está o si no tenemos una partida presupuestaria asignada?”, planteó, al tiempo que destacó el trabajo conjunto con la Provincia para compartir gastos y firmar convenios que permitan sostener obras prioritarias.
Reingeniería del transporte público
En relación al transporte público de pasajeros, Chahla adelantó que el Municipio avanza en una profunda reingeniería del sistema. “Estamos haciendo un diagnóstico de situación y rediseñando todo el transporte público para ser eficientes. Hoy hay recorridos superpuestos, distintas líneas pasando por los mismos lugares y no estamos mejorando los tiempos ni el servicio”, detalló.
La intendenta advirtió que, pese a los recursos destinados, las quejas de los usuarios continúan. “No podemos seguir aumentando recursos sin resultados. Con 1.000 millones de pesos se puede hacer una obra hídrica importante, y una obra de este tipo cuesta alrededor de 1.600 millones”, comparó.
Por ello, aseguró que el objetivo es avanzar hacia un sistema más transparente y eficiente, con una nueva licitación. “Tenemos que rediseñar recorridos, cantidad de líneas, colectivos y empresas. Vamos hacia un camino de transparencia y eficiencia, tomando modelos exitosos de otras provincias y adaptándolos a nuestra realidad”, indicó, y mencionó como referencia la experiencia de la ciudad de Paraná.
Finalmente, estimó que en un plazo de unos 60 días podrían estar listos los pliegos para iniciar un nuevo ciclo licitatorio, y expresó su expectativa de contar con el acompañamiento del Concejo Deliberante para avanzar en la transformación del transporte público en la capital tucumana.