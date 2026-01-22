Chahla criticó la ausencia de la Nación y la lentitud burocrática: “Hoy la gente no pide baches, pide trabajo”

Chahla explicó que, junto al gobernador, la prioridad es “prestar el servicio y estar cerca de los ciudadanos”, pero advirtió que eso debe hacerse con previsibilidad financiera, en un contexto de fuerte preocupación por la situación económica y el empleo. “Estamos muy preocupados por los cierres de fábricas, sobre todo textiles. Cuando asumimos, la gente nos pedía el semáforo o el bache; hoy nos pide empleo, y tenemos que decir que no, porque tampoco podemos agrandar el Estado y generar más déficit”.