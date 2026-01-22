Sigue la polémica por la achilata: "La ordenanza beneficia a unos pocos que buscan hacer negocio con el trabajo ajeno"

En ese sentido, Argañaraz advirtió que la ordenanza naturaliza una relación desigual, en la que los achilateros son quienes asumen todas las cargas y obligaciones. Señaló que la norma los obliga a afrontar costos fijos, inscribirse como monotributistas para una actividad que es estacional, adquirir carrito e indumentaria exigida al gremio, sin tener en cuenta la realidad de una actividad inestable y dependiente del clima. “Con estas exigencias, muchos trabajadores pueden ser directamente empujados fuera de la actividad, dejando a familias enteras sin su único sustento. Eso no es inclusión ni orden: es desconocer cómo viven y trabajan los tucumanos”, finalizó.