“Se limita el derecho a trabajar de los achilateros”, planteó un concejal

El radical había sido el único de los ediles presentes en votar de forma negativa durante el tratamiento de la iniciativa, planteada por el peronista Emiliano Vargas Aignasse. Con la puesta en vigencia de la norma, el opositor insistió con los cuestionamientos al punto que prevé que el Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara) tendrá la facultad de designar quiénes pueden vender achilata y en qué lugares hacerlo. “Esto no es ordenar: es entregar el control de una actividad histórica a un intermediario. Es decir si no pasas por un sindicato no podes trabajar y eso es grave”, dijo.