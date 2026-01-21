Vendedores ambulantes celebran la ordenanza sobre la achilata y apuntan contra un concejal

La ordenanza 5.507 fue objeto de un intenso debate en el Concejo Deliberante, donde algunos ediles advirtieron que la iniciativa podría avanzar sobre derechos básicos de los trabajadores informales. No obstante, desde el gremio de vendedores ambulantes aseguran que la norma no altera los espacios de venta ni las condiciones laborales, y que su objetivo central es poner en valor un producto emblemático de la identidad tucumana y potenciar su atractivo turístico.