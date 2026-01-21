Gripe H3N2: ¿cómo actúa y que prevenciones se pueden tomar en Argentina?

Un hombre de 74 años falleció este martes en la provincia de Mendoza tras contraer gripe A H3N2, lo que representó el primer deceso confirmado en Argentina por esta variante. El paciente, un ciudadano argentino con residencia en España, arribó al país desde Europa con el fin de celebrar las fiestas de fin de año en la región cuyana. Su ingreso al hospital ocurrió el 17 de diciembre, momento en que los médicos iniciaron el seguimiento de su estado de salud.
De acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Salud provincial, el cuadro clínico del paciente se complicó debido a la presencia de diversas comorbilidades. Estas patologías previas agravaron su condición general y dificultaron su recuperación durante el periodo de internación. El caso generó alerta en las autoridades sanitarias, quienes monitorearon la evolución del virus tras la llegada del viajero al territorio nacional.
La gripe H3N2: contagiosa y con gran impacto epidemiológico
La variante K del H3N2 se caracteriza por mutaciones en la proteína de hemaglutinina, que aumentan su capacidad de contagio y le permiten esquivar parcialmente la inmunidad generada por vacunas o infecciones previas. Las diferencias principales entre la variante K y otras cepas de H3N2 (como la A habitual) radican más en su propagación y composición genética que en síntomas, ya que ambas causan un cuadro gripal típico (fiebre, tos, dolor) y la mayor gravedad en la variante K se atribuye a afectar a más personas vulnerables, no a una virulencia intrínseca diferente.
Los síntomas más reportados incluyen fiebre alta, tos seca, dolor muscular intenso, molestias digestivas y un cansancio marcado. Estos signos, similares a los de COVID-19 y VRS, hacen necesaria la consulta médica para un diagnóstico correcto.
Prevenciones en Argentina
Qué vacunas estarán disponibles en Argentina
La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología confirmó que estarán disponibles varias formulaciones:
Trivalente pediátrica y de adultos, que cubre dos cepas de influenza A y una B.
Trivalente adyuvantada, recomendada para mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
Cuadrivalente, que agrega una segunda cepa B y amplía la cobertura a más grupos etarios.
Todas están aprobadas por ANMAT y recomendadas por la OMS.
Medidas preventivas que siguen vigentes
Para reducir la transmisión, las autoridades sanitarias recomiendan:
Lavado frecuente de manos.
Ventilación cruzada en espacios cerrados.
Uso de barbijo ante síntomas o en grupos de riesgo.
Evitar asistir al trabajo o la escuela con fiebre o malestar.
Aislamiento preventivo en caso de contagio.
Mantener actualizados los esquemas de vacunación contra gripe, COVID-19 y VRS.