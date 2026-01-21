Gripe H3N2: ¿cómo actúa y que prevenciones se pueden tomar en Argentina?

La gripe H3N2: contagiosa y con gran impacto epidemiológico

La variante K del H3N2 se caracteriza por mutaciones en la proteína de hemaglutinina, que aumentan su capacidad de contagio y le permiten esquivar parcialmente la inmunidad generada por vacunas o infecciones previas. Las diferencias principales entre la variante K y otras cepas de H3N2 (como la A habitual) radican más en su propagación y composición genética que en síntomas, ya que ambas causan un cuadro gripal típico (fiebre, tos, dolor) y la mayor gravedad en la variante K se atribuye a afectar a más personas vulnerables, no a una virulencia intrínseca diferente.