Gripe H3N2: confirmaron la primera muerte en la Argentina por esta variante

Tenía 74 años, presentaba comorbilidades y permanecía internada en terapia intensiva desde mediados de diciembre. El caso encendió la alerta sanitaria y reforzó el seguimiento epidemiológico en el país.

Hace 2 Hs

Un hombre de 74 años que se encontraba internado en la provincia de Mendoza murió este martes a causa de una gripe A H3N2, convirtiéndose en la primera víctima fatal confirmada en la Argentina por esta variante, según informaron fuentes oficiales.

El paciente, un argentino radicado en España, había llegado desde ese país europeo para pasar las fiestas de fin de año en Mendoza. Fue internado el 17 de diciembre y presentaba comorbilidades que agravaron su cuadro clínico, de acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Salud provincial.

La confirmación oficial del caso se produjo el viernes 2 de enero, 16 días después de su internación. Según precisó el Hospital Carrillo al diario Los Andes, el hombre comenzó con fiebre a las 48 horas de haber arribado a la provincia para visitar a su familia. A raíz de ese cuadro, fue derivado inicialmente al Hospital Central y luego trasladado a un centro asistencial del departamento de Las Heras.

Durante su internación, el paciente cursó una evolución compleja, con neumonía, fiebre persistente, dificultades respiratorias y dolores corporales. Desde el sistema de salud indicaron que la evolución fue desfavorable debido a la presencia de múltiples enfermedades preexistentes, lo que complicó la respuesta al tratamiento. El Ministerio de Salud informó que recibió asistencia inmediata, permaneció en terapia intensiva bajo aislamiento estricto y con cuidados permanentes, aunque su estado de salud siempre fue delicado.

En paralelo, el Boletín Epidemiológico Nacional difundido esta semana confirmó la circulación de la gripe A (H3N2) subclado K en la Argentina, con un total de 28 casos detectados en 14 provincias. La mayoría de los contagios se registró en personas mayores de 60 años y en menores de 10. Casi la mitad de los pacientes requirió internación y solo el 21% contaba con vacunación previa.

Las provincias con casos confirmados son Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. En este contexto, el fallecimiento del hombre internado en Mendoza se convirtió en el primer deceso atribuido a la gripe A H3N2 en el país, en un escenario de alerta sanitaria y de seguimiento epidemiológico reforzado por parte de las autoridades.

