Gripe H3N2: confirmaron la primera muerte en la Argentina por esta variante

La confirmación oficial del caso se produjo el viernes 2 de enero, 16 días después de su internación. Según precisó el Hospital Carrillo al diario Los Andes, el hombre comenzó con fiebre a las 48 horas de haber arribado a la provincia para visitar a su familia. A raíz de ese cuadro, fue derivado inicialmente al Hospital Central y luego trasladado a un centro asistencial del departamento de Las Heras.