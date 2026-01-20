Gripe H3N2: Salud confirmó que no hay casos en Tucumán y pidió extremar los cuidados a quienes viajen al exterior

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, aseguró este martes que en la provincia no se registran casos de gripe A H3N2, al tiempo que advirtió sobre la circulación del virus a nivel nacional e internacional y recomendó extremar los cuidados, especialmente en personas que regresen de viajes al exterior.
“En Tucumán no tenemos ningún caso de gripe H3N2”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa. Sin embargo, señaló que se trata de una problemática mundial, con presencia en distintos países y con 28 casos notificados en Argentina, algunos de ellos sin antecedente de viaje, lo que evidencia que el virus ya está circulando en el país.
Medina Ruiz explicó que la variante se encuentra principalmente en zonas del centro y sur del territorio nacional, por lo que insistió en la importancia de la vigilancia sanitaria. “Le pedimos a la población que tenga la posibilidad de viajar a otro país, fundamentalmente a Europa, que al regresar y ante síntomas compatibles con gripe -como fiebre, dolor corporal, de huesos o de cabeza- realice una consulta médica inmediata”, recomendó.
Situación epidemiológica en el país
Según el Boletín Epidemiológico Nacional difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, desde el 18 de diciembre de 2025 hasta la fecha se identificaron 28 casos del subclado K de influenza H3N2 mediante secuenciación genómica, distribuidos en 14 jurisdicciones.
Los contagios se registraron en Buenos Aires (4), Mendoza (3), Neuquén (3), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2), Córdoba (2), Corrientes (2), Entre Ríos (2), Santa Cruz (2), Santa Fe (2), Tierra del Fuego (2), Chubut (1), La Pampa (1), La Rioja (1) y Río Negro (1). En algunas provincias, incluso, se confirmaron casos sin vínculo epidemiológico con viajes internacionales.
Desde la cartera sanitaria provincial reiteraron la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación, consultar ante la aparición de síntomas y no minimizar cuadros gripales, especialmente en personas con factores de riesgo.