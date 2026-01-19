Horóscopo chino: qué evitar y qué hacer este lunes para comenzar la semana favorecidos, según Ludovica Squirru

Lo que será mejor hacer y lo que habrá que evitar en este día

La astróloga advirtió que para este momento lo mejor será resguardarse de grandes comienzos, como contraer matrimonio. Sugiere, en cambio, tomar en cuenta a quienes más lo necesitan, salir de nuestro encasillamiento y realizar servicio social. También será un tiempo para terminar con aquello que ya no resuena con nosotros, como demoler o mudarse. Decorar la casa, cimentar, construir y cambiar de lugar de la cama son labores ideales para hoy.