Horóscopo chino: qué evitar y qué hacer este lunes para comenzar la semana favorecidos, según Ludovica Squirru

Una nueva semana que comienza no es más que un capítulo inédito para quienes se quedaron con un gusto amargo de intentos anteriores. En el zodíaco chino, esta jornada previa a la llegada del Año Nuevo Lunar será de energías dispares, donde habrá un ambiente muy propicio para algunas elecciones, mientras que otras acciones será mejor evitarlas.
Ludovica Squirru, la famosa pitonisa argentina, dio cuenta de cuáles son esas tareas que es conveniente postergar, mientras que comentó qué quehaceres son ideales para realizarse este lunes. Seguir estos lineamientos nos hace prepararnos para un ciclo con vibraciones renovadas, siguiendo el flujo del agua yin que gobierna este día.
De acuerdo con Squirru, en este lunes 19 de enero el animal más favorecido es la Serpiente, mientras que el signo más chocante es el Chancho. Los nativos más afines en esta fecha son el Búfalo, el Dragón, la Cabra, el Caballo y el Gallo.
Lo que será mejor hacer y lo que habrá que evitar en este día
La astróloga advirtió que para este momento lo mejor será resguardarse de grandes comienzos, como contraer matrimonio. Sugiere, en cambio, tomar en cuenta a quienes más lo necesitan, salir de nuestro encasillamiento y realizar servicio social. También será un tiempo para terminar con aquello que ya no resuena con nosotros, como demoler o mudarse. Decorar la casa, cimentar, construir y cambiar de lugar de la cama son labores ideales para hoy.
Mientras que los regentes deberán evitar algunas actividades específicas que pueden no tener los mejores resultados en este día. Inaugurar un proyecto nuevo, sembrar o viajar están en el listado de los eventos a eludir, así como comprar propiedades, iniciar demandas, tratamientos médicos y cirugías.