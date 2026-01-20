“El suelo tucumano está prácticamente impermeable y el agua ya no tiene dónde ir”, advirtió un geólogo

Según García, Tucumán atraviesa uno de esos períodos extremos propios de los sistemas naturales. “La naturaleza no es una ciencia exacta. Hay años lluviosos, luego sequías. El sistema funciona así y hay que entenderlo de ese modo”, señaló. En ese contexto, explicó que la saturación del suelo ocurre cuando este ya no puede absorber más agua, por lo que el excedente comienza a escurrir en superficie, aumentando el riesgo de inundaciones.