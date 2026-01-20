"No es una parte natural de Dinamarca": Rusia se metió en la polémica por Groenlandia

El canciller ruso también puso en duda los argumentos esgrimidos por Trump para justificar su postura. “Cuando la situación en torno a Groenlandia se justifica por el hecho de que Rusia o China la conquistarán... Ya saben, no hay confirmaciones de ello. Incluso los economistas y politólogos occidentales lo desmienten”, señaló, antes de agregar que el conflicto debería resolverse dentro del ámbito de la OTAN.