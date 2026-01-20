Trump publicó una imagen suya poniendo la bandera de Estados Unidos en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes en su cuenta de Truth Social una imagen en la que aparece poniendo la bandera estadounidense en el territorio de Groenlandia.
En la foto, el mandatario aparece acompañado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, y se ve un cartel que dice “GROENLANDIA - TERRITORIO DE ESTADOS UNIDOS EST. 2026”.
Por otro lado, Trump difundió otra imagen en la que se lo ve reunido con líderes europeos en el Despacho Oval, donde se ve un mapa detrás que muestra a Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo la bandera estadounidense.
Además, Trump informó hoy en Truth Social que mantuvo una conversación telefónica con Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sobre Groenlandia. "Como él expresó a todo el mundo, de manera muy clara, Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás, ¡en eso todos estamos de acuerdo!", escribió.