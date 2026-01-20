Trump publicó una imagen suya poniendo la bandera de Estados Unidos en Groenlandia

Además, Trump informó hoy en Truth Social que mantuvo una conversación telefónica con Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sobre Groenlandia. "Como él expresó a todo el mundo, de manera muy clara, Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás, ¡en eso todos estamos de acuerdo!", escribió.