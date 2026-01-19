Comienza el Foro de Davos y Trump acapara la escena con su agenda global sobre Groenlandia, Venezuela y Medio Oriente

Trump arribará a Davos acompañado por figuras clave de su gabinete, entre ellos Marco Rubio, secretario de Estado; Howard Lutnick, secretario de Comercio; Chris Wright, secretario de Energía; y el propio Bessent. En el foro no se descarta un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, además de reuniones con Macron y von der Leyen, con el objetivo de reducir la tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea por la soberanía de Groenlandia.