Comienza el Foro de Davos y Trump acapara la escena con su agenda global sobre Groenlandia, Venezuela y Medio Oriente
El presidente de EEUU será el principal protagonista del Foro Económico Mundial, donde su propuesta de un nuevo orden internacional concentrará la atención en medio de tensiones con Europa, la guerra en Ucrania y la crisis en Gaza.
El Foro Económico Mundial (WEF) inicia hoy una nueva edición en Davos, la tradicional aldea suiza que amaneció nevada y bajo un estricto operativo de seguridad. Aunque Donald Trump formalizará su participación pública recién este miércoles, su agenda geopolítica, considerada disruptiva incluso por sus aliados, ya domina todas las conversaciones del encuentro.
Bajo el lema “Comprometidos con mejorar el estado del mundo”, la edición 2026 del Foro será escenario de debates y discursos protagonizados por figuras centrales del escenario internacional, entre ellas Trump, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Javier Milei, Scott Bessent, Isaac Herzog, Friedrich Merz, Pedro Sánchez, Jamie Dimon, Jensen Huang, Kristalina Georgieva y Ken Griffin.
Trump llega a Davos con una propuesta de nuevo orden mundial que se diseña desde la Casa Blanca y que, según sus críticos, prescinde de los aliados históricos de Estados Unidos. Su decisión de avanzar con la anexión de Groenlandia al territorio estadounidense generó una crisis inédita con Europa, que será uno de los ejes centrales del foro.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expondrá mañana la posición del bloque frente a la presión constante de Trump, y luego será el turno del presidente francés Emmanuel Macron. Ambos lideran el frente más duro contra la postura anexionista de Washington y promueven la utilización de la llamada “Bazooka” de la Unión Europea, un mecanismo de aumento de aranceles que impactaría de lleno en las relaciones comerciales con Estados Unidos, indicó Infobae en un informe especial.
Tras las exposiciones europeas, hablará Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense y una de las figuras más influyentes de la administración Trump. Antes de llegar a Davos, Bessent ya adelantó su postura: “Incorporemos (Groenlandia) a Estados Unidos y no habrá conflicto porque Estados Unidos, en este momento, es el país más fuerte del mundo. Los europeos proyectan debilidad. Estados Unidos proyecta fuerza”.
A diferencia de Franklin Delano Roosevelt, quien impulsó un nuevo orden mundial junto a José Stalin y Winston Churchill, Trump optó por una estrategia más unilateral, comunicando decisiones clave a través de su red social Truth. En ese marco, no solo difundió su posición sobre Groenlandia, sino que también anunció la creación de un Consejo de la Paz, concebido como un sucesor de hecho de la Organización de las Naciones Unidas.
En la ONU, Trump se encuentra condicionado por el peso de Rusia y China en el Consejo de Seguridad, donde ambos países pueden ejercer su derecho a veto sobre las iniciativas impulsadas por Washington. Con la creación del denominado Board of Peace, inicialmente enfocado en la crisis de Gaza, el presidente estadounidense busca establecer un ámbito multilateral que no dependa de las decisiones políticas de Moscú y Beijing.
La propuesta generó una fuerte controversia diplomática que superó los cálculos previos realizados en el Salón Oval. Israel, aliado histórico de Estados Unidos, rechazó la designación de Turquía y Qatar como miembros permanentes del Consejo de la Paz. Arabia Saudita y Jordania, aunque con mayor cautela, también expresaron sus reparos.
En Davos, fijarán posición sobre este nuevo esquema global vinculado a Medio Oriente el presidente de Israel, Isaac Herzog; el secretario general de la ONU, António Guterres; el canciller de Qatar, Mohammed bin Al Thani; el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi; el presidente de Siria, Ahmad Al Sharas; y el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohammad Mustafa.
Trump arribará a Davos acompañado por figuras clave de su gabinete, entre ellos Marco Rubio, secretario de Estado; Howard Lutnick, secretario de Comercio; Chris Wright, secretario de Energía; y el propio Bessent. En el foro no se descarta un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, además de reuniones con Macron y von der Leyen, con el objetivo de reducir la tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea por la soberanía de Groenlandia.
Este miércoles, a las 14.30 hora de Suiza, Trump ocupará el centro de la escena para exponer durante 45 minutos su agenda internacional. Desde Washington aseguraron a Infobae que ratificará su postura sobre Groenlandia, reivindicará su rol en la agenda global, hará referencia a la captura de Nicolás Maduro y explicará los alcances del Consejo de la Paz.