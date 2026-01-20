La intendenta de Lules volvió a reclamar por obras estructurales: “¿De qué sirve potenciar el turismo si el río vuelve y se lleva todo?”

Finalmente, llevó tranquilidad al señalar que el pronóstico no prevé tormentas fuertes en lo inmediato y adelantó que se trabaja en alternativas viales para garantizar la circulación en la zona afectada por la socavación de la ruta. “Tengo mucha fe en que el gobierno nos va a dar una mano, como siempre lo hizo con Lules. Tenemos un equipo comprometido y estamos todos unidos. Esto nos tiene que servir para planificar y hacer las obras que la ciudad necesita”, dijo.