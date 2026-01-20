Tucumán, bajo el agua: “La única ruta intransitable hoy es la 321 en la quebrada de Lules”, dijo Nazur

Finalmente, el ministro se refirió a las obras que deberán ejecutarse en la quebrada de Lules, donde el río se llevó parte de la calzada. “Lo primero será restituir el terraplén y la calzada, pero antes hay que encausar el río. Luego habrá que ejecutar defensas en los márgenes. Es un camino que corre prácticamente dentro del antiguo cauce del río, y una crecida de esta magnitud afecta cualquier obra”, concluyó.