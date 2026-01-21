Secciones
Política

“No hubo evacuados en Lules, y eso se lo debemos al trabajo del Pre Lluvia”, dijo Marta Albarracín

La intendenta desmintió la falta de infraestructura y aseguró que Lules cuenta con obras y un camino alternativo que permitirá mantener las actividades mientras se recupera la Quebrada.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 2 Hs

Tras un encuentro con el ministro de Interior, Darío Monteros, la intendenta de Lules, Marta Albarracín, habló este miércoles sobre la situación en la ciudad tras la crecida del río y remarcó que no hubo evacuados ni familias afectadas por inundaciones, gracias al trabajo preventivo realizado en el marco del Plan Pre Lluvia.

La jefa municipal aclaró que desde el primer momento mantuvo comunicación permanente con el ministro Monteros, y con el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur. “Hoy pude venir y contarle en primera persona todo lo que pasó en Lules, y ya estamos trabajando”, afirmó.

La intendenta de Lules volvió a reclamar por obras estructurales: “¿De qué sirve potenciar el turismo si el río vuelve y se lleva todo?”

La intendenta de Lules volvió a reclamar por obras estructurales: “¿De qué sirve potenciar el turismo si el río vuelve y se lleva todo?”

En relación al impacto social del fenómeno climático, Albarracín fue contundente: “No hubo evacuados en Lules, y eso se lo debemos al trabajo del Pre Lluvia. No tuvimos familias afectadas por inundaciones; lo que sufrimos fue exclusivamente en el río”. En ese sentido, sostuvo que el programa preventivo demostró su eficacia y permitió resguardar a la comunidad.

La intendenta también llevó tranquilidad a los vecinos al confirmar el envío de recursos por parte del Gobierno provincial. “A las familias, a los luleños, les quiero llevar tranquilidad. El ministro Monteros ya envió maquinarias y eso nos da mucha confianza”, señaló.

Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”

Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”

Además, desmintió versiones sobre una supuesta falta de infraestructura en la ciudad. “Al contrario, si van a Lules, van a ver el crecimiento y las obras que se hicieron. Tenemos incluso un camino alternativo que permitirá sostener las actividades mientras se recupera la Quebrada”, explicó.

Por último, Albarracín destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y del gobernador Osvaldo Jaldo. “El crecimiento de Lules se lo debo al Gobierno de la Provincia. Si crecimos en estos dos años de gestión es gracias al gobernador, que siempre está a la escucha”, expresó.

Temas Lluvias de verano 2026 Lules
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”

Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”

La intendenta de Lules volvió a reclamar por obras estructurales: “¿De qué sirve potenciar el turismo si el río vuelve y se lleva todo?”

La intendenta de Lules volvió a reclamar por obras estructurales: “¿De qué sirve potenciar el turismo si el río vuelve y se lleva todo?”

Cuando el río entra a la casa: el otro lado de la crecida que golpeó a García Fernández

Cuando el río entra a la casa: el otro lado de la crecida que golpeó a García Fernández

Temporal en Tucumán: Hasta este momento no tenemos ningún evacuado, eso es muy importante

Temporal en Tucumán: "Hasta este momento no tenemos ningún evacuado, eso es muy importante"

Lo que dejó el temporal: de la ruta destrozada en Lules a los desbordes que afectan otras localidades

Lo que dejó el temporal: de la ruta destrozada en Lules a los desbordes que afectan otras localidades

Lo más popular
Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas
1

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%
2

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba
3

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59
4

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy
5

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

Jugando al truco en medio de la tormenta
6

Jugando al truco en medio de la tormenta

Más Noticias
Jaldo, contra la oposición: No hay que politizar ni sacar ventajas con el dolor de la gente

Jaldo, contra la oposición: "No hay que politizar ni sacar ventajas con el dolor de la gente"

Jaldo habló de su licencia, defendió el funcionamiento institucional, se refirió a la inseguridad y al temporal

Jaldo habló de su licencia, defendió el funcionamiento institucional, se refirió a la inseguridad y al temporal

Vendedores ambulantes celebran la ordenanza sobre la achilata y apuntan contra un concejal

Vendedores ambulantes celebran la ordenanza sobre la achilata y apuntan contra un concejal

“La ordenanza vinculada a la achilata pone en juego un derecho básico a ganarse la vida”

“La ordenanza vinculada a la achilata pone en juego un derecho básico a ganarse la vida”

Temporal: la oposición exige explicaciones por las inundaciones y los cortes de rutas en Tucumán

Temporal: la oposición exige explicaciones por las inundaciones y los cortes de rutas en Tucumán

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Comentarios