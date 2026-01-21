“No hubo evacuados en Lules, y eso se lo debemos al trabajo del Pre Lluvia”, dijo Marta Albarracín

En relación al impacto social del fenómeno climático, Albarracín fue contundente: “No hubo evacuados en Lules, y eso se lo debemos al trabajo del Pre Lluvia. No tuvimos familias afectadas por inundaciones; lo que sufrimos fue exclusivamente en el río”. En ese sentido, sostuvo que el programa preventivo demostró su eficacia y permitió resguardar a la comunidad.