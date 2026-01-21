“No hubo evacuados en Lules, y eso se lo debemos al trabajo del Pre Lluvia”, dijo Marta Albarracín

Tras un encuentro con el ministro de Interior, Darío Monteros, la intendenta de Lules, Marta Albarracín, habló este miércoles sobre la situación en la ciudad tras la crecida del río y remarcó que no hubo evacuados ni familias afectadas por inundaciones, gracias al trabajo preventivo realizado en el marco del Plan Pre Lluvia.
La jefa municipal aclaró que desde el primer momento mantuvo comunicación permanente con el ministro Monteros, y con el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur. “Hoy pude venir y contarle en primera persona todo lo que pasó en Lules, y ya estamos trabajando”, afirmó.
En relación al impacto social del fenómeno climático, Albarracín fue contundente: “No hubo evacuados en Lules, y eso se lo debemos al trabajo del Pre Lluvia. No tuvimos familias afectadas por inundaciones; lo que sufrimos fue exclusivamente en el río”. En ese sentido, sostuvo que el programa preventivo demostró su eficacia y permitió resguardar a la comunidad.
La intendenta también llevó tranquilidad a los vecinos al confirmar el envío de recursos por parte del Gobierno provincial. “A las familias, a los luleños, les quiero llevar tranquilidad. El ministro Monteros ya envió maquinarias y eso nos da mucha confianza”, señaló.
Además, desmintió versiones sobre una supuesta falta de infraestructura en la ciudad. “Al contrario, si van a Lules, van a ver el crecimiento y las obras que se hicieron. Tenemos incluso un camino alternativo que permitirá sostener las actividades mientras se recupera la Quebrada”, explicó.
Por último, Albarracín destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y del gobernador Osvaldo Jaldo. “El crecimiento de Lules se lo debo al Gobierno de la Provincia. Si crecimos en estos dos años de gestión es gracias al gobernador, que siempre está a la escucha”, expresó.