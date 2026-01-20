Secciones
Un misterio que mantuvo en vilo a todo un pueblo: identificaron los restos de un alcalde en una playa de Washington

Tras dos décadas de incógnitas y una leyenda sin resolver, lograron reconocer los restos que aparecieron en una playa de Washington.

El alcade de Fossil, Oregon fue identificado en la playa de Washington, a unos 200 kilómetros del lugar en que desapareció. El alcade de Fossil, Oregon fue identificado en la playa de Washington, a unos 200 kilómetros del lugar en que desapareció. Foto: Othram Inc.
Hace 2 Hs

En 2006, dentro de la Reserva Indígena Quinault, ubicada en el sureste de la Península Olímpica en Washington, EE.UU., aparecieron los restos de lo que parecía ser un hombre adulto, según las primeras evaluaciones periciales. Sin embargo, tras dos décadas sin respuestas, el misterio concluyó en algo más inquietante: la oficina forense del condado reveló que el cadáver pertenecía a Clarence Edwin “Ed” Asher, exalcalde de la ciudad de Fossil, en Oregon.

Fueron años sin conclusiones claras, hasta que las técnicas de genealogía forense permitieron identificar los restos óseos encontrados en una playa del estado de Washington. Edwin Asher había desaparecido mientras pescaba cangrejos en la bahía de Tillamook, en la costa noroeste de Oregon, el 5 de septiembre de 2006, según afirmó la oficina forense del condado de Grays Harbor y Othram, un laboratorio especializado en estudios de ascendencia genética, en comunicados de prensa esta semana.

Un hallazgo a 200 kilómetros del origen

Los oficiales presumen que el exalcalde se ahogó durante su travesía y fue declarado muerto ese mismo año. Durante ese lapso, aparecieron restos óseos en la costa de Taholah, una aldea no incorporada a la reserva indígena Quinault, a unos 200 kilómetros de donde Asher se había extraviado.

En ese momento, las oficinas del sheriff y del forense locales determinaron que los restos eran de un hombre de entre 20 y 60 años o más, de 1,75 metros de alto y un peso estimado de 77 kilogramos. Pero su identidad no fue más que una incógnita y su caso una leyenda conocida como "John Doe del condado de Grays Harbor (2006)".

El avance científico que resolvió el misterio

En 2025, la Oficina Forense de Grays Harbor y el médico forense del condado de King presentaron evidencia criminalística a Othram para intentar identificar a John Doe. Los científicos utilizaron la secuenciación del genoma para construir un perfil de ADN del hombre y la búsqueda de genealogía genética para desarrollar “nuevas pistas de investigación”. Los investigadores localizaron a parientes potenciales, se tomaron muestras de referencia y se las comparó con el perfil del cuerpo no identificado.

Finalmente, el cotejo permitió una identificación positiva que fue difundida el 13 de enero de 2026 en el sitio de DNA Solves. El "John Doe" de Grays Harbor era Clarence Edwin “Ed” Asher, nacido el 2 de abril de 1934. Tenía 72 años cuando murió. Le encantaban los coches antiguos, la pesca y la navegación, según rezaba su obituario. Había servido como alcalde y también había sido voluntario como bombero local y conductor de ambulancia.

El legado del excalde 

Le sobreviven su esposa, con quien estuvo casado más de 20 años, sus descendientes, nietos y bisnietos. Desde el medio NBC News informaron que se pusieron en contacto con la ciudad de Fossil para obtener comentarios tras la resolución de este caso que conmovió a la comunidad de Oregon durante dos décadas.

