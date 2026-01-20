Un misterio que mantuvo en vilo a todo un pueblo: identificaron los restos de un alcalde en una playa de Washington

En ese momento, las oficinas del sheriff y del forense locales determinaron que los restos eran de un hombre de entre 20 y 60 años o más, de 1,75 metros de alto y un peso estimado de 77 kilogramos. Pero su identidad no fue más que una incógnita y su caso una leyenda conocida como "John Doe del condado de Grays Harbor (2006)".